Con i TV TCL Electronics “Inizia lo spettacolo”

In occasione di IFA 2022, TCL Electronics sta presentando il primo TV QLED TCL da 98 pollici disponibile sul mercato europeo: il TV TCL 98C735, l’ultimo nato dei grandi schermi di TCL, già disponibile in Italia.

In linea con il claim “Inizia lo spettacolo”, che accompagna il nuovo TV da 98”, TCL si propone di espandere la propria collezione di grandi schermi anche in altri mercati mondiali nel corso del 2022, arricchendo così la propria offerta dei pluripremiati televisori. L’obiettivo del produttore cinese è quello di offrire agli utenti finali un’immersione visiva totale, anche grazie all’avanzata tecnologia televisiva abbinata a Google TV che permetterà agli spettatori di godere della migliore qualità d’immagine possibile e di contenuti premium.

Il portfolio di TV dalle grandi dimensioni in casa TCL presenta modelli dai 75 pollici in su. Grazie alla scelta di schermi di diverse dimensioni e tecnologie, i nuovi televisori TCL offrono agli utenti le più grandi esperienze visive della loro vita, andando oltre le migliori aspettative di intrattenimento domestico, presentando una soluzione adatta a qualsiasi budget.

Grazie alla potenza della tecnologia, uno schermo extra-large offre la possibilità di godere i contenuti video con maggiore coinvolgimento. Gli sport, i programmi di intrattenimento e i film saranno più emozionanti e gli utenti finali si ritroveranno trasportati al di là dello schermo, immersi nei loro mondi preferiti.

TV TCL: inizia lo spettacolo

I TV TCL a grande schermo cambieranno l’esperienza visiva anche per gli amanti dei film: trasformeranno, infatti, le case in veri e propri cinema rendendo ogni visione più coinvolgente che mai.

Il modello da 98 pollici è il taglio più grande della Serie C735 che vanta Google TV e tecnologia QLED con risoluzione 4K, capace di offrire un intrattenimento immersivo con performance di colori straordinarie. Con questo nuovo TV, TCL ha voluto portare il cinema nelle case degli utenti: sedendosi a circa tre metri di distanza dallo schermo del 98C735, gli utenti saranno come seduti nei posti centrali delle sale cinematografiche, e potranno sfruttare lo stesso campo visivo di 60 gradi di uno schermo da 30 metri. Sia il 98C735 che il 75C735 sono televisori QLED in grado di riprodurre al 100% i colori di Hollywood, esattamente come il regista e il direttore della fotografia li hanno voluti.

I TV TCL 75C935 e 75C835 sono alimentati da una retroilluminazione Mini LED che TCL ha sviluppato per garantire una visione di altissimo livello anche in una stanza luminosa. Grazie alle migliaia di luci Mini LED, i grandi schermi TCL visualizzano al meglio i contenuti HDR, offrendo una luminosità incredibile con luci e ombre più ricche. Le 1.920 zone di local dimming dei TV TCL Serie C935 assicurano inoltre neri brillanti, bianchi luminosi, colori vividi e una definizione ancora più fine delle immagini.

Tutti i TV TCL dalle grandi dimensioni supportano la maggior parte delle tecnologie e dei formati HDR disponibili sul mercato, come Dolby Vision IQ, Dolby Vision, HLG, HDR10 e HDR10+.

Gaming e sport… ora ancora più grandi!

Per i gamer alla ricerca di un’esperienza di gioco fluida, i TV Mini LED TCL 75C935 e 75C835 offrono un basso input lag e una frequenza di aggiornamento variabile fino a 144Hz.

Questi grandi schermi consentono inoltre agli appassionati di sport di vivere un’esperienza coinvolgente come se fossero allo stadio, giusto in tempo per i principali eventi sportivi che si terranno quest’anno! TCL porterà emozioni e felicità in tutto il mondo, soprattutto attraverso gli sport più popolari.

I televisori a grande schermo di TCL hanno un elegante design senza cornice che si adatta facilmente a qualsiasi living moderno e garantisce la migliore visione delle immagini, senza distrazioni.