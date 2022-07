Con MAXHUB conferenze dal suono cristallino

Lo speakerphone BM35 di MAXHUB promette di offrire agli utenti la possibilità di ascoltare ogni dettaglio della riunione in modo forte e chiaro. Attualmente in distribuzione attraverso i partner MAXHUB in tutto il mondo, questo dispositivo potente e di piccole dimensioni rappresenta uno strumento per conferenza ottimale per una copertura audio eccezionale, in qualsiasi tipo di sala riunioni.

Il BM35 garantisce che ogni voce sia compresa grazie ad algoritmi audio omnidirezionali a 360°. La sua potente capacità di ripresa può catturare la voce dei partecipanti fino a sei metri di distanza, mentre il suo array di otto microfoni rappresenta il punto di riferimento del settore, per ottenere esperienze di riunione chiare ed efficienti.

Con MAXHUB collaborazione efficace e produttività migliorata

Ottimizzato per mantenere la nitidezza della voce umana, grazie al BM35 si ottengono conferenze naturali come se si trattasse di una discussione faccia a faccia. Inoltre, i team ibridi possono collegarsi tramite True Wireless Stereo in modo da ampliare il raggio di ripresa e raggiungere più di 20 persone contemporaneamente.

Grazie alla cancellazione del rumore e dell’eco tramite Intelligenza Artificiale, il BM35 limita efficacemente le distrazioni inutili: assorbendo e filtrando in modo intelligente i suoni intrusivi, migliora la produttività delle riunioni grazie a una qualità audio paragonabile all’alta fedeltà.

Riunioni naturali e approfondite

La funzione di controllo automatico del guadagno (AGC) del BM35 mantiene al minimo le variazioni di volume dei partecipanti, anche quando le persone si muovono mentre parlano. Gli algoritmi del dispositivo regolano dinamicamente il volume della voce, garantendo una diffusione uniforme.

Dotato di audio full-duplex, questo speakerphone distribuisce l’audio proveniente da lati opposti tramite canali separati. Di conseguenza i partecipanti alle riunioni di entrambe le parti possono comunicare simultaneamente, aspetto che conferisce spessore alle conversazioni, per riunioni che scorrono in maniera naturale.

Copertura eccezionale ovunque ci si trovi

Portatile e adattabile a spazi di qualsiasi dimensione, questo dispositivo premium di MAXHUB offre una copertura eccezionale in ambienti di ogni tipo. Inoltre, è dotato di una batteria integrata da 4400 mAh fino a 30 ore di durata, eliminando così i cablaggi e consentendo ai team di collaborare senza vincoli.

Come sottolineato a conclusione di una nota ufficiale da Darren Lin, direttore generale di MAXHUB: «Il potente speakerphone Bluetooth BM35 è l’ultimo contributo di MAXHUB al mercato delle soluzioni di Unified Communication. Cattura ogni inflessione in maniera dettagliata e offre un’esperienza di ascolto eccezionale per conversazioni approfondite e libere da distorsioni. Capace di offrire un ambiente sonoro altamente immersivo, il BM35 è stato costruito appositamente per le riunioni moderne e ibride».