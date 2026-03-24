Con OmniTools i NAS ASUSTOR diventano soluzioni multifunzione per l’editing di PDF, immagini, video, testi e molto altro ancora

ASUSTOR, produttore di soluzioni storage fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer Inc., rende disponibile gratuitamente OmniTools su App Central. La nuova suite trasforma il NAS nel centro della produttività quotidiana, offrendo una raccolta completa di strumenti avanzati per l’elaborazione, la conversione e la creazione di PDF, immagini, video, QR Code e molto altro.

A differenza dei numerosi servizi similari disponibili online, che richiedono l’upload di file, immagini, video e documenti su server remoti di terze parti, OmniTools esegue ogni singolo task esclusivamente all’interno del NAS ASUSTOR, garantendo i massimi livelli di privacy. In questo modo, infatti, documenti, foto, video e file contenenti dati sensibili, non lasciano mai il perimetro protetto del NAS e vengono elaborati sfruttando unicamente la potenza di calcolo del dispositivo, quindi, in un ambiente totalmente sovrano e riservato.

Singoli utenti e componenti di gruppi di lavoro possono intervenire sui PDF con estrema facilità, unendo, ad esempio, più file in un unico documento, dividendo PDF complessi, riducendone il peso tramite strumenti di compressione e trasformandoli in formato EPUB. La suite permette, inoltre, di aggiungere sui PDF firme, testi, checkbox e annotazioni.

La versatilità dell’app si estende anche alla gestione dei contenuti multimediali. OmniTools, infatti, mette a disposizione anche un vasto set di utility per le immagini, come la rimozione degli sfondi, il ridimensionamento, la conversione di formati come WebP, HEIC e il ritaglio accurato.

Particolarmente interessanti sono poi le funzionalità relative ai file video e audio, che possono essere elaborati localmente tramite strumenti di ritaglio, rotazione, compressione, estrazione dell’audio e molto altro ancora, evitando di dover installare software dedicati sui singoli PC.

Non mancano, infine, strumenti come l’OCR per l’estrazione di testo da immagini, per la creazione di QR Code e la gestione di dati (JSON, CSV), che rendono i NAS ASUSTOR il fulcro della produttività quotidiana di singoli professionisti o gruppi di lavoro, combinando la massima sicurezza dello storage con la flessibilità di una suite di strumenti particolarmente preziosi nel lavoro quotidiano.

L’app OmniTools è disponibile per il download gratuito tramite App Central per tutti i modelli di NAS ASUSTOR compatibili.