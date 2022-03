Con PanMPO cambio di polarità e genere no problem

Panduit ha rinnovato il suo connettore ottico PanMPO, il primo al mondo a offrire il cambio di genere e di polarità sul campo, che ora è ancora più semplice da utilizzare.

D’altronde si sa, una corretta polarità dei cablaggi multifibra in qualunque sezione della connessione è fondamentale per il buon funzionamento di un’infrastruttura dati.

I plus del nuovo connettore ottico PanMPO

Il nuovo e migliorato connettore MPO dispone di un meccanismo che non richiede l’utilizzo di ulteriori attrezzi per cambiare la polarità e il genere. Il suo design è stato studiato per incorporare i pin di allineamento di genere, che sono contenuti all’interno del connettore stesso. I connettori MPO di altri brand richiedono un attrezzo aggiuntivo per il cambio di genere e polarità e i pin di allineamento devono essere custoditi separatamente piuttosto che all’interno del connettore stesso. Questo implica compiere passaggi in più fasi per inserire e rimuovere i pin di allineamento.

Al contrario, l’inversione di genere di PanMPO di Panduit, è un’operazione semplice, molto più rapida e non richiede ulteriori passaggi. Il connettore di Panduit integra i pin di allineamento e il meccanismo di estrazione all’interno del connettore stesso, rendendolo l’unico connettore sul mercato che può cambiare genere e polarità senza un attrezzo aggiuntivo.

Altro punto di forza è rappresentato dal nuovo manicotto “push-pull”, che permette di scollegare PanMPO dalla cassetta ed estrarlo senza dover applicare forza, agevolando la gestione in ambienti ad alta densità.

Il connettore PanMPO è conforme allo standard FOCIS, è compatibile con cablaggi base 8 e base 12 ed è disponibile nelle varianti single mode e multimode per cavi trunk, breakout e patch cord. La sua completa compatibilità con componenti di terze parti lo rende inoltre adatto a qualsiasi tipo di implementazione.

Ecco il video che mostra come cambiare genere e polarità con PanMPO in pochi passaggi.