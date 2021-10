Con VIA meno incidenti con i carrelli elevatori

VIA Technologies ha annunciato la disponibilità su scala internazionale del sistema di sicurezza per carrelli elevatori VIA Mobile360 Forklift Safety System.

Gli incidenti con i carrelli elevatori sono una delle principali cause di infortuni e decessi sul lavoro in tutto il mondo, in particolare nei settori manifatturiero, logistico e delle costruzioni. Grazie alla tecnologia di rilevazione puntuale delle persone, questo sistema intelligente e affidabile previene le collisioni con i pedoni in ambienti di lavoro complessi, avvisando l’operatore di carrello elevatore ogni volta che qualcuno entra inavvertitamente all’interno di un raggio pericoloso del veicolo.

Per ridurre la possibilità di incidenti causati dalla disattenzione dell’operatore, il sistema di sicurezza per carrelli elevatori VIA Mobile360 emette anche avvisi quando rileva segni di affaticamento e comportamenti rischiosi, come l’uso dello smartphone e il fumo, attraverso la fotocamera del conducente. Il video in streaming dalle telecamere anteriore e posteriore del sistema e gli avvisi visivi in tempo reale vengono trasmessi direttamente al display opzionale da 7″ nella cabina del sistema, per aumentare la consapevolezza dell’operatore circa l’ambiente circostante.

“Il sistema di sicurezza per carrelli elevatori VIA Mobile360 consente alle aziende di adottare un approccio proattivo per aumentare la sicurezza operativa in fabbriche, magazzini e cantieri”, ha affermato Richard Brown, VP International Marketing, VIA Technologies “. Grazie alla tecnologia di rilevamento delle persone, il sistema non solo riduce il rischio di lesioni al personale, ma anche i costi assicurativi e legali, nonché le perdite dovute alle interruzioni delle operazioni”.

VIA Mobile360 Forklift Safety System

VIA Mobile360 Forklift Safety System offre una soluzione pronta all’uso completa, affidabile e semplice da installare negli ambienti interni ed esterni più complessi.

Ecco le principali funzionalità:

• Rilevamento intelligente delle persone: le telecamere grandangolari anteriore e posteriore del sistema supportano una zona di rilevamento delle persone che copre un’area compresa tra 4 e 5 metri a seconda dell’altezza di installazione della telecamera. L’area di rilevamento e gli avvisi associati possono essere configurati con avviso singolo o a due zone (avviso ed emergenza) utilizzando l’app per smartphone VIA Mobile360 WorkX.

• Comportamento intelligente dell’operatore: il sistema avverte l’operatore quando rileva segni di affaticamento, utilizzo di smartphone e fumo attraverso la telecamera del conducente.

• Grande consapevolezza visiva: il sistema è in grado di fornire flussi video in diretta dalle telecamere anteriore e posteriore direttamente sul display CVBS da 7 pollici opzionale in cabina. Nell’interfaccia user-friendly sono incluse anche allerte visive in tempo reale per il rilevamento delle persone.

• Design robusto e impermeabile: il sistema include un involucro con grado di protezione IP67, telecamere e display opzionali, oltre a cavi, staffe e altri accessori di qualità che sono stati testati nelle condizioni operative più impegnative.

• Installazione e funzionamento facili: l’app VIA Mobile360 WorkX permette in modo facile e immediato di calibrare le tre fotocamere, regolare le impostazioni, aggiornare il firmware e visualizzare e scaricare i video archiviati sulla scheda Micro SD del sistema.

• Veicoli supportati: grazie al design flessibile, il sistema può essere installato su un’ampia gamma di modelli di carrelli elevatori dei principali produttori.

Il sistema di sicurezza VIA Mobile360 Forklift Safety System è disponibile in tutto il mondo.