Keenetic porta i router intelligenti in Italia

Arriva in Italia e trasforma il concetto di connettività con router intelligenti di alta gamma costruiti intorno a un sistema operativo di proprietà, capace di garantire stabilità, sicurezza e funzionalità personalizzabili. Ecco qual è la rivoluzione di Keenetic, azienda specializzata in soluzioni di networking, nata nel 2017 dallo Spin off di Zyxel. Un concetto nuovo, dunque, che investe il router di un ruolo moderno: un vero e proprio centro neurale del processo di digitalizzazione degli spazi, sia nelle case che negli uffici, capace di dar vita ad ambienti intelligenti e interconnessi. La multinazionale ha il suo headquarter Europeo in Germania, alle porte di Francoforte, dove convergono le attività di sviluppo software, supporto marketing e commerciale per le filiali e la rete europea di partner, logistica e R&D. A quest’ultimo comparto l’azienda dedica 50 dipendenti con un totale di 8.000 ore lavoro per mese ed investimenti pari al 10% del fatturato.

Come funzionano i dispositivi Keenetic

I prodotti Keenetic sono progettati per essere affidabili, semplici da usare e autoconfigurabili, in modo da garantire un’esperienza personalizzata unica nel suo genere, alla stregua di dispositivi come smartphone e computer. Il controllo diretto da parte dell’azienda sullo sviluppo dell’hardware e del software garantisce l’autonomia necessaria per affiancare i clienti in ogni fase. Ogni router è, inoltre, dotato di tool di gestione della connessione e di uno spazio cloud privato. Nel primo caso, l’applicazione mobile Keenetic per iOS e Android consente di gestire l’intera rete anche da remoto, attivando solo le funzionalità necessarie in quel preciso momento. Un principio, quest’ultimo, pensato per supportare aziende di piccole e medie dimensioni con più sedi che hanno necessità di essere interconnesse e di ottimizzare i propri processi. E ancora, con lo spazio cloud disponibile su ogni dispositivo, utilizzabile col supporto di un hard disk esterno, Keenetic vuole garantire a tutti gli utenti la possibilità di proteggere in maniera assolutamente efficace i propri dati, personali o aziendali.

Gli aggiornamenti del sistema operativo

Tutti i dispositivi Keenetic offrono almeno quattro anni di aggiornamenti costanti del sistema operativo per evitare l’obsolescenza istantanea, allungare la vita del router e ridurre l’impatto anche in termini di sostenibilità. Gli aggiornamenti non solo correggono bug e implementano misure di sicurezza, ma introducono anche nuove funzionalità ed estendono il supporto per le periferiche più recenti. Per garantire che questi processi vadano a buon fine Keenetic investe grandi risorse nelle attività di testing (7.500 ore al mese). Ogni nuovo aggiornamento deve superare circa 8.000 test e anche la stessa fase di rilascio non avviene tutta nello stesso momento ma in diversi step, proprio per dare la possibilità di monitorare quanto sta accadendo e intervenire per correggere eventuali errori prima che il problema possa raggiungere tutti i dispositivi connessi.

Dichiarazioni

“La nostra strategia è definita, vogliamo crescere in maniera graduale e costante. L’auspicio è di conquistare il 25% del mercato dei Router in 3 anni, puntando sulla valorizzazione dei plus di dispositivi assolutamente innovativi”, dichiara Marco Bartolone, Country Manager di Keenetic Italia. “Tutto parte dall’intuizione di creare un nostro sistema operativo, Keenetic OS, che rappresenta Il cuore pulsante di tutti i prodotti Keenetic, dal livello entry a quello premium. Grazie ad esso possiamo avere il controllo assoluto su prestazioni e sicurezza. Si tratta certamente di un grande vantaggio competitivo perché abbiamo la possibilità di sviluppare nuove soluzioni customizzate sulle esigenze dei clienti e in totale autonomia”.

“Il primo target a cui ci rivolgiamo è rappresentato dalla PMI e, soprattutto, dagli internet service provider di piccole dimensioni”, continua Marco Bartolone. “Queste realtà trovano in Keenetic il partner ideale capace di garantire, grazie alla tecnologia d’avanguardia utilizzata, una riduzione importante dei costi di gestione, in primis quelli legati al supporto ai clienti in fase di installazione e durante l’assistenza quotidiana. I dispositivi Keenetic sono capaci di autoconfigurarsi in pochi minuti grazie all’utilizzo dell’app mobile e questo permette di delegare il primo setup direttamente al cliente finale. Inoltre, la grande stabilità del servizio e un sistema di diagnostica molto sviluppato consentono di ridurre al minimo gli interventi del servizio di customer care e di accorciarne drasticamente i tempi. Una volta consolidata la nostra posizione, punteremo al retail come ulteriore canale di vendita per crescere ancora”.