Cordless Gigaset disponibili in nuovi colori

Gigaset presenta sul mercato nuovi colori per i modelli AS 690, CL 390 e anche per il cellulare senior GL 590. La scelta delle tonalità di colore ricalca una richiesta diretta da parte dei clienti, le cui necessità Gigaset da sempre mette al centro.

Periodicamente, infatti, la società organizza dei focus group di consumatori per avere feedback e consigli dalla viva voce degli acquirenti. È strategico per l’azienda ascoltare il parere di chi i telefoni li compera e li usa.

In un recente focus group il target uomo in età compresa tra i 45 e i 55 anni si è espresso in favore di cambi cromatici per alcuni apparecchi.

Il focus group esprimeva molto chiaramente l’opinione che un apparecchio telefonico cordless bi-colore fosse più bello, più adattabile agli odierni ambienti d’arredamento, più attuale e che l’uso del nero opaco trasmettesse un maggiore senso di robustezza ed affidabilità.

Ecco allora che Gigaset propone ora, solo per il mercato italiano, il modello AS 690 in bicolor grigio e nero, il CL390 in total black e il cellulare GSM “senior” GL590 in total black opaco.

I due cordless, il Gigaset AS 690 e il CL390, nascono nella fabbrica di Bocholt in Germania, l’unico sito in Europa che produce apparecchi telefonici e che dà garanzia di un prodotto qualitativamente superiore, non soltanto ingegnerizzato in Germania ma proprio fabbricato e da lì spedito verso i vari mercati.

CL390 di Gigaset è un telefono dalle importanti caratteristiche tecnologiche. Non necessariamente la stazione base Gigaset Box deve stare nelle immediate vicinanze della base di ricarica del telefono e alla stessa possono essere collegati fino a 4 apparecchi.

Oltre ad un grip molto sicuro e fermo, un audio ineccepibile, un display ampio e chiaro, il CL390 monta il vivavoce sul portatile e non sulla base e offre un’interfaccia utente semplice e intuitiva.

Il Gigaset AS690 si impone sul mercato per essere un campione di leggerezza, maneggevolezza e un concentrato di tecnologia. Nel riassumere i tratti salienti del telefono si possono evidenziare il display grafico bianco e nero illuminato ad alto contrasto, un viva voce con audio di alta qualità, l’eccezionale durata di conversazione fino a 14 ore e di autonomia in stand by fino a 180 ore, la capacità della rubrica con un massimo di 100 nomi e numeri, la tastiera ergonomica in materiale di alta qualità (metal dome technology) e l’importante funzione blocco chiamate per un massimo di 32 numeri.

Il cellulare GSM Gigaset GL590 è dedicato al pubblico senior e a tutti coloro i quali vogliono usare un apparecchio portatile per fare e ricevere telefonate facilmente. Gigaset GL590 è un robusto apparecchio dal design a conchiglia, dual sim, con una batteria che vanta una durata di 550 ore in stand by e di oltre 10 ore in conversazione.