Gigaset lancia il cordless per gli ambienti lavorativi “difficili”

R700H PRO, il nuovo cordless della linea Professional di Gigaset, è un robusto telefono DECT resistente ad acqua, polvere e urti in classe di protezione IP65, ottimizzato per l’uso su tutti i sistemi DECT Gigaset professionali e utilizzabile anche su stazioni base di terze parti compatibili con CAT-iq e GAP. Un cordless “rugged” ideale compagno di comunicazione in fabbrica, magazzino e in ogni ambiente di produzione “difficile”.

Gigaset introduce nella sua linea Professional il nuovissimo cordless R700H PRO ideale per ambienti lavorativi di produzione industriale o artigiana, officine, aree di stoccaggio, anche esterne, magazzini e centri di distribuzione.

Il nuovo telefono Gigaset ha il suo punto di forza nella robustezza, vanta la conformità allo standard IP65 ed è dunque protetto da urti, cadute, polvere e umidità; un DECT ideale per usi professionali “ruvidi”.

La superficie gommata, oltre ad offrire un grip perfetto, è resistente ai disinfettanti, il che facilita la pulizia e protegge da batteri e virus.

Il nuovo telefono è inoltre resistente all’ingresso di polvere metallica grazie alla speciale copertura protettiva dell’altoparlante e può essere utilizzato anche con guanti da lavoro.

Funzionalità professionali e strumenti di sicurezza intelligenti

Gigaset R700H PRO è dotato di un display grafico QVGA da 2,4″ illuminato con 65.000 colori, particolarmente adatto all’ambiente professionale e di produzione, sul quale è possibile visualizzare, su un massimo di otto righe, più contenuti contemporaneamente e in modo molto chiaro.

Tutte le funzioni del Gigaset R700H PRO possono essere controllate grazie alla comoda e intuitiva interfaccia utente con le sue icone, display, tasti funzione e laterali e il tasto di navigazione a 5 direzioni.

Grazie a DECT, Bluetooth® 4.2, una porta micro USB e il suo jack da 3,5 mm, il telefono può comunicare con altri dispositivi, come cuffie, telefoni cellulari o PC.

La funzione Software Update Over The Air (SUOTA) semplifica anche l’amministrazione.

Sincronizzazione con il computer

Grazie al software Gigaset QuickSync la sincronizzazione con la rubrica di Microsoft Outlook è veramente semplice: i numeri possono essere composti direttamente con un solo clic sul contatto di Outlook e il pc mostrerà il numero o il nome della persona che chiama.

Il nuovo portatile può anche accedere, tramite PBX, alla rubrica aziendale.

L’R700H PRO offre un audio HD; l’utente apprezzerà dunque la perfetta qualità audio, una tra le prerogative degli apparecchi Gigaset, anche in modalità vivavoce.

Il dispositivo è dotato di vibrazione, 5 livelli di volume e profili audio selezionabili, così da non perdere nessuna chiamata, anche in ambienti di lavoro rumorosi.

Il LED integrato funge da segnalazione visiva per indicare le chiamate in arrivo, e può essere utilizzato anche come torcia d’emergenza.

I numeri possono essere composti direttamente oppure rapidamente e facilmente, utilizzando un pulsante, programmabile separatamente, dedicato alle chiamate rapide.

Ottimizzato per sistemi multicella – all’interno e all’esterno

Il nuovo R700H PRO è un telefono altamente flessibile e lo dimostra con la sua efficacia sui sistemi multicella Gigaset N870IP PRO e N670IP PRO.

L’affidabile roaming DECT garantisce la copertura di grandi aree produttive o di magazzino, di diversi piani, di aree interne ed esterne e persino di un intero campus.

L’utenza ha piena libertà di movimento e può essere raggiunta sempre e ovunque in ambito aziendale. La batteria dell’R700H PRO è pronta a sostenere lunghe giornate di lavoro con molte chiamate senza bisogno di essere ricaricata.

Il nuovo robusto portatile di Gigaset è dotato di una clip da cintura per renderlo ovunque un compagno affidabile anche in condizioni rumorose, bagnate, sporche o polverose.

Disponibilità e specifiche

Gigaset commercializza il proprio portafoglio Professional attraverso una rete di partner qualificati, che comprende fornitori di IT e telecomunicazioni, VAR (Value Added Reseller) e fornitori di sistemi aziendali. I partner offrono consulenza, vendono e installano le soluzioni Gigaset Professional oltre ad altri servizi.