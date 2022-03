CorelDRAW Graphics Suite: nuovi aggiornamenti per gli utenti in abbonamento

CorelDRAW Graphics Suite, la soluzione di progettazione grafica professionale per l’illustrazione vettoriale, il layout, il fotoritocco, la tipografia e la collaborazione, ha presentato alcuni aggiornamenti per gli utenti in abbonamento. Queste novità consentono ai grafici di ottimizzare la loro creatività e produttività, restando connessi con i clienti e i colleghi in un mondo del lavoro che è sempre più da remoto.

Questa soluzione completa offre una nuova esperienza di apprendimento personalizzata che permette agli utenti di espandere il loro know-how e competenze in base alle loro esigenze e ai loro interessi specifici. Al tempo stesso, l’accesso in tempo reale alla collaborazione consente ai clienti e ai team di lavorare facilmente insieme ovunque si trovino. Inoltre, gli aggiornamenti includono fotoritocco velocizzato e ottimizzazioni che permettono di risparmiare tempo nell’utilizzo di numerose funzionalità della suite, per aiutare i grafici a realizzare le loro idee creative più velocemente che mai.

John Falsetto, responsabile dei prodotti per la grafica e la produttività, ha affermato: “Il nostro modo di lavorare è cambiato enormemente e i dipendenti hanno bisogno di soluzioni che consentano loro di esprimere il proprio genio creativo, collaborare con gli altri e rimanere connessi con molte persone. Gli ultimi aggiornamenti di CorelDRAW Graphics Suite accelerano la nostra mission, che mira a democratizzare la capacità di progettazione e liberare la potenza della creatività in qualsiasi business. Le aziende ora possono trarre vantaggio dalla varietà di visioni e la diversità di idee nel loro organico invece di limitare la creatività a determinate funzioni aziendali, migliorando il coinvolgimento dei dipendenti, aumentando la produttività e favorendo la crescita del business.”

Gli utenti in possesso di un abbonamento a CorelDRAW Graphics Suite possono beneficiare di un modo più flessibile di tenersi aggiornati, grazie all’accesso ai nuovi strumenti, alle funzionalità ottimizzate e ai materiali di apprendimento. Possono accedere anche a ulteriori font, modelli creativi e al supporto delle ultime tecnologie, per ottimizzare il loro potenziale creativo.

Gli aggiornamenti in esclusiva per gli utenti in abbonamento includono:

· Creazione rapida di immagini di alta qualità, grazie alle migliorie apportate all’esperienza di fotoritocco: gli utenti possono esprimere al massimo la loro creatività, con nuove impostazioni predefinite di regolazione non irreversibili e sovrapponibili, e ottenere risultati migliori fino a 10 volte più velocemente con la finestra Regolazioni mobile/ispettore ottimizzata di Corel PHOTO-PAINT™. I filtri di regolazione aggiuntivi e le nuove opzioni di editing per quelli esistenti aiutano a raggiungere risultati di alta qualità più velocemente che mai. Il nuovo flusso di regolazione delle immagini consente agli utenti in abbonamento di organizzare le impostazioni predefinite in categorie personalizzate o di scegliere fra una nuova raccolta di stili di impostazioni predefinite estremamente curati. Inoltre ora si possono salvare le impostazioni dei filtri di regolazione per riutilizzarle in seguito.

· Acquisizione di nuove competenze e tecniche, grazie all’accesso a un’esperienza di apprendimento personalizzata: gli utenti in abbonamento raggiungono prima risultati ottimali grazie all’accesso a risorse formative su misura per loro. Gli utenti possono trovare contenuti per l’apprendimento consigliati in base al loro modo di lavorare e a ciò che vogliono visualizzare nella finestra mobile/ispettore, nonché cercare altri online all’interno della cartella Esplora mentre lavorano.

· Flusso di lavoro velocizzato e produttività potenziata, grazie alle nuove ottimizzazioni richieste dagli utenti: gli user ottengono facilmente risultati professionali grazie all’accesso a una varietà di nuovi modelli moderni che ispirano la loro creatività. Questi possono essere facilmente personalizzati per realizzare progetti unici. Gli utenti possono aggiungere pagine più velocemente con meno operazioni di sistemazione manuali e visualizzarle e ridimensionarle in modo più naturale, grazie ai miglioramenti alla sezione Pagine. Possono inoltre beneficiare di nuovo supporto dei formati TIFF, EPS e SVG nel flusso di lavoro di esportazione multirisorsa. Il nuovo sistema di feedback sul prodotto permette ai grafici di contribuire direttamente ai futuri aggiornamenti di CorelDRAW Graphics Suite, inviando idee in fase di sviluppo e votando i suggerimenti presentati dagli altri utenti.

Disponibilità e prezzi

CorelDRAW Graphics Suite è disponibile su Windows, macOS, web, iPad e dispositivi mobile in inglese, tedesco, italiano, francese, spagnolo, portoghese brasiliano, olandese, polacco, ceco, russo, cinese semplificato, cinese tradizionale, turco, svedese e giapponese. L’abbonamento ha un costo di 369 euro all’anno. CorelDRAW Graphics Suite 2021 può essere acquistata in un’unica soluzione al prezzo di vendita consigliato di 779 euro. I prezzi in euro sono IVA inclusa.

L’accesso alle funzionalità di fotoritocco perfezionate, l’esperienza di apprendimento ottimizzata, la collaborazione in tempo reale, la gestione delle risorse dinamica, i font aggiuntivi, i modelli creativi e i miglioramenti delle funzionalità ispirati dagli utenti sono disponibili esclusivamente per gli utenti in possesso di un abbonamento a CorelDRAW Graphics Suite o di una licenza comprensiva del programma Maintenance.

I clienti Business ed Education possono beneficiare anche del programma Maintenance, che offre vantaggi fra cui l’implementazione in rete e il supporto della virtualizzazione.