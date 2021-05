Canon annuncia ColorStream 8000, la nuova serie di stampanti inkjet a modulo continuo. La famiglia ColorStream si arricchisce di un nuovo modello top di gamma che rappresenta la nuova fase nell’evoluzione delle soluzioni di stampa inkjet, oltre a definire nuovi standard per gli ambienti di produzione ad alto volume, grazie ai progressi compiuti in materia di produttività, qualità di stampa e flessibilità applicativa.

Frutto di dieci anni di continua innovazione basata sulle opinioni dei clienti, la serie ColorStream 8000 è stata progettata per rispondere alle sfide attuali e future dei centri stampa interni nel settore pubblico e privato, dei fornitori di servizi di stampa e di comunicazione (transazionale e direct mail) e degli stampatori commerciali specializzati, come per esempio quelli che producono libri, manuali o fogli illustrativi per prodotti farmaceutici.

La serie 8000 è dotata di tecnologie avanzate che portano la famiglia ColorStream a un nuovo livello di qualità, efficienza e produttività, consentendo agli utenti di ottimizzare la produzione, ampliare le capacità applicative, esplorare nuovi mercati e accrescere i propri profitti.

ColorStream: un nuovo livello di produttività

La serie ColorStream 8000 si compone di due modelli: ColorStream 8133 e 8160, rispettivamente con velocità di stampa massime di 133 m/min e 160 m/min. La nuova serie stampa fino a 2.152 immagini A4 al minuto (15 – 70 milioni di immagini A4 al mese) ed è quindi in grado di gestire facilmente i picchi lavoro e di garantire gli stessi volumi delle stampanti offset e toner a modulo continuo, consentendo in tal modo di ridurre i costi di esercizio e manodopera.

La serie raggiunge nuovi livelli di produttività grazie all’intensa opera di automatizzazione, che ha contribuito a incrementare la facilità di utilizzo, permettendo all’operatore di risparmiare tempo prezioso da dedicare ad altre attività. L’automazione si unisce all’eccellente up-time (superiore al 90%) per offrire agli utenti una soluzione realmente affidabile.

La funzione di Manutenzione proattiva consente di pianificare la produzione in tutta tranquillità: la manutenzione proattiva permette, infatti, di programmare i tempi di inattività per gli interventi di assistenza, evitando fermi imprevisti durante la produzione.

La serie è dotata di nuove testine di stampa da 1.200 dpi che assicurano una qualità eccellente e costante, anche alle velocità più elevate, sull’intero ciclo di produzione, con gradienti più omogenei, tinte uniformi e dettagli più nitidi, riducendo gli artefatti talvolta associati alla tecnologia inkjet. L’impiego di un nuovo inchiostro a pigmenti a base acqua con polimeri di lattice garantisce un’ampia gamma cromatica in linea con gli standard Fogra, la formazione di gocce perfette e la riproduzione di neri profondi e colori vivaci su carta non patinata, senza richiedere alcun pretrattamento.

Verso un nuovo livello di flessibilità applicativa

Per continuare a essere competitivi in un mercato in rapido movimento è indispensabile trovare nuove applicazioni. Grazie all’eccellente qualità di stampa della serie ColorStream 8000 e alla sua capacità di stampare su un’ampia gamma di carte non patinate, riciclate e trattate inkjet di grammatura compresa tra 40 e 160 g/m2 (e carte selezionate fino a 220 g/m2), i fornitori di servizi di stampa possono ora rispondere in modo proattivo alle sfide del mercato e offrire applicazioni promozionali di alta qualità accanto alle tipiche applicazioni transazionali, editoriali e di direct mail (in bianco e nero e a colori). Questa capacità è potenziata dal design del percorso carta che, con un’ampiezza massima di stampa di 560 mm, assicura la libertà di imposizione necessaria per creare eccellenti prodotti promozionali e massimizzare il formato libro.

DATEV eG è il primo cliente della serie ColorStream 8000

DATEV eG è il terzo fornitore di software aziendali in Germania, uno dei più grandi fornitori di servizi IT in Europa e il primo cliente Canon ad avere installato una stampante della serie ColorStream 8000. La cooperativa di professionisti specializzati in consulenza fiscale supporta 2,5 milioni di aziende, lavoratori autonomi, enti locali, associazioni e istituzioni, e gestisce l’intera produzione di documenti aziendali dei propri clienti, offrendo un servizio completo.

DATEV eG gestisce un Digital & Print Solution Center (DPSC) a Norimberga, un centro moderno, ad alte prestazioni ed elevata sicurezza che produce, in media, più di 1,1 miliardi di pagine l’anno, spaziando dalle mail promozionali e informative alle fatture e ai solleciti, fino agli estratti conto e alle polizze assicurative.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Gunther Ruffing, Production Director presso DPSC, DATEV, parlando della stampante ColorStream 8160 acquistata: «ColorStream 8160 è stata installata e messa in funzione con estrema rapidità. In sole quattro settimane siamo riusciti a produrre otto milioni di pagine. Le prime applicazioni erano perfette per la macchina: blocchi personalizzati, ideali per la stampa digitale. È importante sottolineare anche l’elevata velocità di 160 m/min, perché è solo grazie a velocità e qualità elevate che possiamo produrre in modo efficiente».

Per Hayco van Gaal, Vice President, Production Printing Products, EMEA Commercial Printing, Canon Europe: «Dal suo ingresso nel mercato nel 2010, la famiglia ColorStream è stata riconosciuta dai clienti di tutto il mondo come una soluzione altamente produttiva e affidabile. La serie ColorStream 8000 è una nuova piattaforma che sfrutta l’eredità di ColorStream e porta gli utenti a un nuovo livello di produttività, qualità di stampa ed efficienza. Sono certo che la serie ColorStream 8000, che segna un nuovo traguardo nell’evoluzione di questa famiglia di prodotti, raggiungerà un successo pari, se non addirittura superiore, a quello dei modelli precedenti e svolgerà un ruolo importante nella migrazione dei volumi di stampa verso la tecnologia inkjet digitale».

Per ulteriori informazioni sulla serie ColorStream 8000 e per richiedere una dimostrazione virtuale, cliccate QUI