Cresce la famiglia dei notebook Tecra di Dynabook

Dynabook Europe GmbH ha annunciato per il prossimo mese di aprile due novità nella gamma Tecra: Tecra A40-K da 14 pollici e Tecra A50-K da 15 pollici. I nuovi notebook sono stati progettati per soddisfare tutte le esigenze dei lavoratori contemporanei, riducendo, al tempo stesso, il carico di lavoro dei responsabili IT. Affidabili, sicuri e facili da gestire, questi device leggeri ed eleganti sono l’ultima integrazione alla consolidata gamma di notebook Tecra di Dynabook.

Sicuri e facili da gestire sia per i manager IT sia per i dipendenti

Entrambi i dispositivi sono stati progettati per rispondere alle esigenze di sicurezza e maneggevolezza accentuate dai nuovi modelli di lavoro flessibili. Grazie al BIOS proprietario con caratteristiche di sicurezza complete, al Trusted Platform Module (TPM) 2.0, alla crittografia di livello enterprise e all’autenticazione opzionale tramite fingerprint o riconoscimento facciale con Windows Hello, i due nuovi notebook proteggono gli utenti da possibili minacce, oltre a soddisfare i requisiti dei PC Secured-core di Microsoft. Inoltre, l’otturatore della fotocamera per la privacy e il lettore di smart card opzionale aggiungono un ulteriore livello di sicurezza laddove necessario.

Anche con una forza lavoro distribuita, i responsabili IT possono tenere sotto stretto controllo i dispositivi Tecra dei dipendenti attraverso funzionalità di gestione intelligente. Grazie a Intel Active Management Technology (AMT) è possibile gestire facilmente i dispositivi anche da remoto e il BIOS proprietario di Dynabook può essere aggiornato e controllato a distanza per assicurare elevati livelli di sicurezza.

Tecra A40-K e Tecra A50-K: prestazioni impeccabili

I Tecra A40-K e A50-K garantiscono funzionalità che migliorano le prestazioni permettendo agli utenti di lavorare più velocemente. I due nuovi modelli sono dotati di Windows 11 Pro e alimentati dai più recenti processori Intel Core di 12a generazione fino a i7 con una potenza di 28 watt. Sono disponibili capacità aggiuntive di memoria e archiviazione, tra cui fino a 32GB di RAM su 2x SO-DIMM DDR4 3200 e fino a 1TB di storage SSD Gen4 a velocità superiore. Inoltre, la grafica Intel Iris Xe aumenta ulteriormente le performance, grazie alla tecnologia di raffreddamento a doppia ventola di Dynabook che include un controllo avanzato per ridurne il rumore. I due dispositivi offrono anche una straordinaria autonomia – fino a 10,4 ore – e una funzione di ricarica rapida che fornisce il 40% di batteria in soli 30 minuti, assicurando agli utenti di restare connessi per l’intera giornata lavorativa.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Damian Jaume, Presidente di Dynabook Europe GmbH: «Con oltre 35 anni di esperienza, la gamma di dispositivi Tecra è rinomata in tutto il mondo per resistenza, mobilità e design. I nuovi A40-K e A50-K presentano numerosi miglioramenti che riflettono la visione di Dynabook per il mercato dei PC B2B e dei dispositivi del futuro, assicurando ai dipendenti gli strumenti giusti per una produttività, creatività e collaborazione senza interruzioni».

Lavorare all’insegna di comfort e design

Entrambi i notebook sono stati sviluppati per bilanciare portabilità e prestazioni con un design distintivo e di qualità. Il case presenta un caratteristico dettaglio in rilievo a onda, mentre il rivestimento Mystic Blue in vernice antibatterica conferisce un tocco elegante e limita la formazione di batteri potenzialmente pericolosi fino al 99%.

Pensati per i lavoratori mobili, A40-K pesa da 1,45 kg e vanta un ampio display antiriflesso da 14 pollici HD o FHD in soli 18,9 mm, mentre il modello da 15 pollici è dotato di un display leggermente più grande con un peso di 19,9 mm, le dimensioni ideali per le moderne modalità di lavoro ibrido.

I notebook hanno un design con cornice sottile e un’apertura semplificata che permette un avvio rapido e un lavoro confortevole per tutto il giorno. Lo schermo di entrambi i dispositivi può essere ruotato a 180 gradi per una facile condivisione dei documenti e offre opzioni touchscreen per una maggiore praticità. Infine, integra un’ampia tastiera retroilluminata con Clickpad o SecurePad opzionale su entrambi i device. Il modello A50-K è dotato anche ditastierino numerico.

Sempre in contatto

Le ultime due novità della gamma Tecra sono dotate di nuovi strumenti AI per giornate lavorative produttive e condivise, indipendentemente da dove ci si trovi. I doppi microfoni compatibili con Cortana offrono una nuova funzione di cancellazione del rumore AI e una fotocamera HD con FA (Face Authentication) che garantisce funzionalità AI potenziate. Insieme agli altoparlanti stereo di qualità con elaborazione audio DTS, i dispositivi consentono di effettuare videoconferenze senza interruzioni.

Resistenza testata

Progettati e costruiti nel centro di ricerca e sviluppo di Dynabook, tutti i componenti dei A40-K e A50-K sono stati creati per durare nel tempo. Ogni chassis leggero è stato rigorosamente testato secondo i più recenti standard MIL-STD-810H, verificando la sua robustezza con test di caduta, temperatura, umidità, vibrazioni e urti. La tastiera senza cornice, resistente al versamento dei liquidi, assicura una sicurezza aggiuntiva; inoltre i Tecra A40-K e A50-K sono dotati dell’esclusiva Reliability Guarantee di Dynabook: in caso di rottura del device, durante il periodo di garanzia di un anno, i clienti hanno diritto alla riparazione gratuita e al rimborso.

Il toolkit completo per una connettività all’avanguardia

In ufficio, nello studio di casa o sul tavolo della cucina, questi dispositivi offrono tutte le connessioni necessarie per collegarsi al proprio ambiente e al mondo esterno, oltre a due porte USB-C abilitate a Thunderbolt 4 per una ricarica veloce, trasferimento dati e visualizzazione esterna fino a un massimo di quattro monitor. Gli utenti possono connettersi ad altri dispositivi in modo facile e veloce grazie alle altre porte full-size, tra cui HDMI 2.0, LAN e ulteriori porte USB-A 3.2 e uno slot Micro SD. Per una connessione wireless veloce e affidabile, i dispositivi sono dotati di Intel AX211 2×2 Wi-Fi 6E e di Bluetooth 5.2, per garantire la migliore esperienza in movimento.