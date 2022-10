Cresce la gamma Epson SureColor

Epson rafforza la propria leadership nel settore della stampa a sublimazione con l’introduzione di due nuove stampanti da 44 pollici. Progettate per la stampa in piccole e medie tirature, le stampanti SureColor SC-F6400 a 4 colori e SureColor SC-F6400H a 6 colori sono ideali per applicazioni quali la produzione tessile, la personalizzazione dei prodotti e la riproduzione fotografica in alta qualità. Queste stampanti presentano significativi miglioramenti, tra cui una maggiore produttività e riduzione degli sprechi.

Basate sull’innovativa tecnologia Epson PrecisionCore Micro TFP, progettata per assicurare un’eccezionale qualità delle immagini, entrambe le stampanti offrono una serie di vantaggi, che rispondono perfettamente alle esigenze dell’utente.

La stampante SureColor SC-F6400 assicura il 20% di produttività in più rispetto al modello precedente (SC-F6300), mentre SureColor SC-F6400H è in grado di riprodurre uno spazio colore più ampio grazie alla quadricromia (CMYK) e all’utilizzo dei colori rosa e giallo fluorescente, ciano e magenta chiaro o arancione e viola.

SureColor SC-F6400H, la prima stampante a sublimazione da 44 pollici con 6 colori di Epson, apre quindi le porte a nuove potenziali applicazioni di stampa sia su tessuto sia su substrati rigidi, suscitando l’interesse delle aziende che operano nel campo della moda, dell’homewear e dello sportswear, del soft signage e degli articoli promozionali.

Le stampanti SureColor SC-F6400 e SC-F6400H vantano, inoltre, la riduzione della frequenza di sostituzione degli inchiostri e la diminuzione della quantità di rifiuti prodotti grazie a nuove sacche ad alta capacità che contengono il 45%* di inchiostro in più (1,6 l). Non occorre più versare e mescolare l’inchiostro, ma è sufficiente agitare e inserire le sacche. In più, queste stampanti sono dotate di una nuova interfaccia utente con touch screen da 4.3 pollici, più ampio del 30% rispetto al modello precedente.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Renato Sangalli, Pro-Graphics Business Manager di Epson Italia: «Con un’ampia quota di mercato e forte della sua reputazione, Epson supporta le aziende con soluzioni di stampa complete che offrono i più alti livelli di qualità, flessibilità e convenienza. Da sempre ascoltiamo le esigenze del mercato, fornendo soluzioni efficaci e sempre aggiornate. Queste due nuove stampanti ne sono la dimostrazione».

Le procedure di manutenzione semplificate riducono al minimo i tempi di inattività, mentre i pacchetti software inclusi consentono una gestione più efficiente, una migliore analisi dei costi e una maggiore redditività.

SureColor SC-F6400 e SC-F6400H offrono una soluzione completa che include hardware, software, testina di stampa, inchiostri, carte per la sublimazione e garanzia. Il modello SC-F6400H è anche provvisto di un’unità di avvolgimento automatico.

*Rispetto a SureColor SC-F6300.