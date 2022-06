Partite IVA: dal 1° luglio parte l’obbligo di fatturazione elettronica

L’obbligo di fatturazione elettronica per forfettari partirà il 1° luglio 2022: il testo del decreto del PNRR 2 conferma, infatti, l’estensione dell’obbligo mentre continueranno a beneficiare dell’esonero fino al 31 dicembre 2023 le partite IVA con ricavi o compensi fino a 25.000 euro.

Si tratta di una misura volta alla semplificazione rendendo più comoda ed agevole la gestione delle fatture.

Al di là dei vantaggi introdotti dalla fatturazione elettronica a livello fiscale è importante sottolineare come questo tipo di fatturazione, a differenza di quella tradizionale, permette al commercialista e ai consulenti di accedere e di scaricare le fatture in totale autonomia.

Più in dettaglio la fatturazione elettronica presenta benefici sia per il forfettario, che non deve più spendere e sprecare tempo a cercare e inviare le fatture; che per il commercialista che avrà a disposizione tutto in formato elettronico e non riceverà più documenti in modo confusionario e disordinato: tutto, come abbiamo visto, è consultabile in autonomia e facilmente reperibile e classificato.

Al bando la diffidenza, via libera alla semplicità

Come già si è sperimentato in passato l’adozione di uno strumento innovativo può presentare all’apparenza delle difficoltà e anche i titolari di partita IVA, soprattutto per chi ha poca dimestichezza con la tecnologia o con il lato contabile, potrebbe andare incontro ad una resistenza verso l’adozione di questo tipo di strumento.

Per questo è importante intervenire in maniera puntuale per far comprendere non solo i vantaggi derivanti dal nuovo sistema di fatturazione ma anche il fatto che l’utilizzo di questo tipo di strumento è davvero alla portata di tutti. Una volta superato lo scoglio mentale diventa immediato comprendere che la fatturazione elettronica in realtà va a semplificare molti processi. Così, ad esempio, i campi della fattura elettronica sono spesso più veloci da compilare grazie ai valori prefissati tra cui scegliere e la possibilità di ricorrere alle funzioni di autocompletamento; così come diventa davvero immediato ricevere e conservare le fatture secondo i termini previsti dalla legge.

Inoltre, grazie al sistema di notifiche inviate dal Sistema di Interscambio (SdI) è più semplice riconoscere gli errori e intervenire in maniera rapida con la correzione della fattura.

Un partner trasparente: Xolo

Il digitale ha aperto la porta a soluzioni smart, in grado di accompagnare liberi professionisti e lavoratori autonomi nel loro percorso ottimizzando tempi e costi, semplificando i processi ed arginando in questo modo l’incertezza e i timori che contraddistinguono coloro che per la prima volta si affacciano alla libera professione.

Xolo è la prima soluzione 100% digitale che utilizza la tecnologia per ridurre il tempo che i liberi professionisti dedicano alle attività e alle procedure amministrative quindi in questo particolare momento storico di transizione può rivelarsi un partner affidabile. Xolo, nata nel 2015 e arrivata in Italia lo scorso gennaio, attualmente serve 100.000 clienti in tutto il mondo e la sua soluzione è progettata per la fatturazione online, la gestione delle spese, la contabilità e la dichiarazione dei redditi combinando intelligenza artificiale, machine learning e open banking per automatizzare i processi che i commercialisti tradizionali eseguono manualmente. In pratica con Xolo qualsiasi soggetto dotato di partita IVA – o che desidera aprire una partita IVA e abbracciare un percorso da libero professionista – può delegare la gestione amministrativa e fiscale a un servizio competente e affidabile, sollevandosi da questo tipo di incombenze e potendosi dedicare così alle attività a maggiore valore aggiunto per il suo business. Xolo è accreditata presso l’Agenzia delle Entrate e alla Camera di Commercio in Italia.

La società ha da sempre previsto la possibilità per i suoi clienti di scegliere – nella dashboard dedicata e con un semplice clic – se adottare la fatturazione cartacea o quella elettronica. Una proposta che quindi ha precorso i tempi e che fa della semplificazione e dell’immediatezza le sue parole d’ordine, così da garantire ai clienti un servizio di gestione contabile e fiscale totalmente online.