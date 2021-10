Cresce l’offerta display large format di Sharp/NEC

Sharp NEC Display Solutions Europe ha annunciato oggi due nuovi modelli della sua innovativa serie C di display large format, che combinano straordinaria risoluzione UHD, elevata affidabilità e lungo periodo di vita.

I display serie C sono la scelta perfetta per un’ampia gamma di applicazioni, dalle presentazioni aziendali al digital signage. Sharp/NEC è impegnata in una ricerca continua volta a migliorare la sua gamma di prodotti. Il risultato sono i modelli NEC MultiSync C750Q da 75 pollici e NEC MultiSync C860Q da 86 pollici.

Entrambi i display large format saranno disponibili a partire da inizio novembre e promettono di offrire una visualizzazione pixel-free su larga scala e funzionalità integrate per l’ufficio. Essi forniscono anche operatività future-ready grazie all’Intelligenza Modulare Aperta NEC (Open Modular Intelligence – OMi), la piattaforma che consente di effettuare l’upgrade della potenza dei display in qualsiasi momento attraverso l’integrazione di Slot-In PC OPS o di interfacce di segnale.

Display large format Serie C: caratteristiche in mostra

Livelli haze professionali che assicurano immagini sempre visibili e prive di riflessi

Luminosità pari a 350 cd/m2 per una perfetta qualità delle immagini in qualsiasi condizione di luce ambientale

Funzionalità integrate per l’ufficio, incluso il wake-up sul collegamento per garantire meeting più efficienti

Connettività ed elaborazione di segnale future-proof, inclusi numerosi ingressi per risoluzione UHD nativa con tasso di refresh pari a 60Hz, DisplayPort e HDMI, più upscaling UHD automatico per altri tipi di segnale

Gestione dei dispositivi cost-saving, che consente agli operatori di risparmiare sull’investimento attraverso la connessione di ogni dispositivo da una posizione centralizzata tramite il software NaViSet Administrator 2.

Come tutti i prodotti della gamma NEC MultiSync, i nuovi modelli sono progettati per offrire la massima sicurezza durante le presentazioni, consentendo l’installazione in sale meeting fino a 12 partecipanti per il C750Q e fino a 13 per il C860Q. Nello stesso tempo, rivenditori e provider del settore ospitalità e transportation possono incrementare i propri livelli di business e ottimizzare le applicazioni di way-finding attraverso il digital signage UHD. Entrambi i display presentano cornici sottili ed un design moderno per completare soluzioni architettoniche all’avanguardia e integrarsi perfettamente in qualsiasi tipo di interior.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Martin Lienau, Product Manager Large Format Displays di Sharp NEC Display Solutions Europe: «Dall’inizio della pandemia, sempre più aziende si sono rese conto dell’importanza delle videoconferenze in UHD, in grado di offrire una risoluzione estremamente elevata e una perfetta visibilità in tutti gli ambienti. Abbiamo progettato i nuovi display C750Q e C860Q recependo le richieste degli utenti e rendere la Serie C più accessibile che mai. Grazie a prestazioni top, un set completo di funzionalità e connettività a prova di futuro, i nostri nuovi display offrono la miglior soluzione costi/benefici per una gamma di applicazioni trasversali in più settori industriali».