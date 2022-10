Crescono i dispositivi certificati Microsoft Teams di Poly

Poly, compagnia che crea prodotti audio e video di livello professionale, ha annunciato che continua a incrementare la sua ampia gamma di dispositivi con certificazione Microsoft Teams, progettati per garantire l’equità delle riunioni e pensati per rispondere alle esigenze di ogni tipo di spazio e stile di lavoro.

Tra le ultime novità per quanto riguarda le nuove certificazioni Microsoft Teams, la compagnia ha evidenziato che:

Poly incrementa l’offerta di soluzioni per Microsoft Teams Rooms su Android : La lista di soluzioni per Microsoft Teams Rooms su Android include ora il sistema di videoconferenza G7500, mentre la certificazione della barra video Studio X70 è prevista per novembre. Queste soluzioni video offrono una flessibilità straordinaria per abilitare le Microsoft Teams Rooms su Android in grandi spazi o aree personalizzate. Le videobar Poly Studio X30 e X50 hanno ricevuto la ricertificazione per Microsoft Teams su Android 10.

Le abilitazioni per Microsoft Teams Rooms su Android per tutti questi dispositivi saranno disponibili per i clienti di Poly attraverso l’aggiornamento del nuovo software Video OS 4.0, disponibile a partire da novembre 2022.

Poly migliora l’esperienza di Microsoft Teams Rooms su Windows:

Facili da installare e utilizzare i kit Poly Studio per Microsoft Teams Rooms su Windows sono disegnati per adattarsi alle necessità di sale riunioni di tutte le dimensioni – piccole, medie e grandi- e dispongono di tecnologia DirectorAI. Grazie ai nuovi aggiornamenti di Poly Lens per la gestione remota e insight, i clienti potranno implementare, gestire e controllare le Microsoft Teams Rooms su Windows a partire dal primo trimestre del 2023.

La società è l’unico partner che offre l’inquadratura delle persone con funzionalità di intelligenza artificiale avanzate nelle le sale riunioni di tutte le dimensioni per Microsoft Teams Rooms su Windows (l’inquadratura delle persone è disponibile anche con Microsoft Teams Rooms su Android nelle sale di grandi dimensioni che utilizzano le soluzioni Poly Studio X70, Poly G7500 e Poly Studio E70).

“My First Room” è il nuovo programma che aiuta i nuovi e potenziali clienti di Microsoft Teams Rooms su Windows a capire come utilizzare al meglio le soluzioni di Poly per gestire le riunioni in modo sempre più equo.

Cresce la gamma di telefoni integrati con Microsoft Teams:

Il nuovo telefono Poly CCX 350 è completamente integrato con Microsoft Teams ed è una soluzione ideale per le aree comuni e i luoghi di alto transito, perché dispone di una tastiera numerica con protezione antimicrobica. Disponibile con o senza fili, questo prodotto è altamente scalabile e personalizzabile per soddisfare le esigenze di massima sicurezza dei diversi tipi di aziende. La gamma di telefoni inalambrici IP DECT™ Poly Rove è ora disponibile per l’implementazione sul gateway SIP di Microsoft Teams. In questo modo Poly Rove può essere utilizzato dai lavoratori front-desk e nei luoghi di lavoro a turni, dove sono necessarie comunicazioni vocali sicure e inalambriche.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Ilya Bukshteyn, General Manager of Microsoft Teams Devices, Microsoft Teams: «La collaborazione è frutto di una partnership di lunga data, che ci permette di offrire ai clienti di entrambe le compagnie soluzioni in grado di garantire flessibilità e libertà, per poter scegliere quando e dove connettersi. Gli utenti possono accedere a Teams, rispondere con sicurezza alle loro chiamate e godere di un’esperienza affidabile e di qualità, con assistenza tecnica a livello globale».

Per Natalia Herrera, Senior Director of Alliances di Poly: «Poiché ormai ci si può collegare ovunque, Poly offre un’ampia gamma di soluzioni per Microsoft Teams, in modo che gli utenti possano dare il meglio di sé in tutte le riunioni. Le nostre soluzioni consentono ai clienti di Microsoft Teams di implementare, gestire e controllare facilmente ogni dispositivo Poly in tutta l’azienda, per offrire ai lavoratori remoti, ibridi e in sede un’esperienza equa attraverso prodotti dal design moderno».

Poly offre un sistema di videoconferenza di qualità televisiva grazie alla tecnologia Poly DirectorAI, che utilizza l’intelligenza artificiale e il machine learning per offrire transizioni in tempo reale, inquadratura e tracciamento automatico dell’oratore. Le soluzioni di Poly per Microsoft Teams dispongono anche della tecnologia NoiseBlockAI – che blocca i rumori di fondo che causano distrazione (ad esempio, il rumore delle tastiera, il fruscio della carta, etc.) – e della tecnologia Acoustic Fence, che crea una barriera acustica per concentrarsi sull’oratore e non sul rumore. Le funzionalità DirectorAI di Poly sono disponibili nelle soluzioni per sale piccole, medie e grandi, e garantiscono l’equità delle riunioni a tutti i partecipanti con Microsoft Teams Rooms su Windows e Android.

Poly lavora a fianco di Microsoft da oltre 15 anni e dispone del più ampio catalogo di dispositivi certificati Microsoft Teams disponibile a livello mondiale, e che include dalle cuffie ai dispositivi vivavoce pasando per le apparecchiature per videoconferenze.