Mitel: i telefoni DECT si rinnovano

Mitel, specialista mondiale nelle comunicazioni aziendali, ha annunciato una gamma ampliata di telefoni DECT (Digital Enhanced Cordless Technology) costruiti con plastica protetta con tecnologia antimicrobica BioCote e progettati per offrire funzionalità e robustezza richieste in settori come ospedali, ospitalità, produzione e altri ambienti di lavoro difficili. Mitel è leader nella progettazione e produzione di soluzioni DECT e i decenni di esperienza dell’azienda contribuiscono a garantire elevati standard di qualità e affidabilità per i telefoni della serie 600dt.

I nuovi telefoni DECT 612dt, 622dt e 632dt sono ora dotati di un design innovativo della tastiera, dalla caratteristica finitura grigia opaca e lucida del telefono Mitel e di plastica con superfici protette con un trattamento a base d’argento di BioCote Limited, leader di mercato nei trattamenti antimicrobici. Testati contro determinati virus e batteri, gli additivi agli ioni d’argento BioCote, introdotti durante il processo di produzione del telefono, hanno dimostrato di inibire la crescita di alcuni virus e batteri sulle superfici del telefono fino al 99,9%. La protezione è estremamente duratura e dovrebbe durare per tutta la vita del dispositivo in condizioni operative standard.

“Stiamo concentrando l’innovazione dei nostri prodotti per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti in diversi settori, dall’assistenza sanitaria alla vendita al dettaglio all’ospitalità”, ha affermato Al Hurren, vicepresidente esecutivo dell’ingegneria e delle operazioni di Mitel. “Come parte di questa strategia, l’anno scorso Mitel ha lanciato i nostri telefoni IP aziendali dotati di plastica protetta con tecnologia antimicrobica e ora sta ampliando il portafoglio di dispositivi che utilizzano plastica antimicrobica per includere i telefoni DECT mobili da utilizzare in ambienti molto tattili”.

“La nostra ultima ricerca rivela che Mitel continua a guidare il mercato globale dei telefoni DECT, con una quota di mercato dei fornitori del 21%”, ha affermato Peter Hale, Principal Analyst di MZA. “Mitel è un affermato fornitore di telefoni cordless, particolarmente forte nell’Europa occidentale, dove la tecnologia DECT rimane significativa, con le vendite di piattaforme che aiutano a stimolare le vendite di dispositivi associati”.

Parlando della sua esperienza con i telefoni Mitel, Paul Marfleet, Deputy Telecoms Infrastructure Manager presso la Manchester University NHS Foundation Trust, ha dichiarato: “Dopo aver valutato una serie di opzioni, il nostro team di telefonia ha deciso di distribuire telefoni Mitel protetti con tecnologia antimicrobica nel più grande reparto ospedaliero di Trafford General Hospital, un ospedale storico ampiamente considerato il luogo di nascita del NHS. I nostri telefoni Mitel offrono al personale la massima tranquillità, sapendo di avere le soluzioni di comunicazione giuste per soddisfare le loro esigenze”.

Funzioni di sicurezza e affidabilità integrate

La sicurezza è oggi della massima importanza per salvaguardare efficacemente i dati di un’organizzazione e la privacy degli utenti finali. Fin dall’inizio del processo di progettazione, la sicurezza è stata incorporata nel cuore dei nuovi telefoni della serie 600dt che sfruttano standard di sicurezza DECT avanzati, segnalazione sicura e crittografia vocale e devono essere autenticati in modo sicuro per l’uso sulla soluzione multicellulare SIP-DECT di Mitel.

Le soluzioni di Mitel sfruttano la tecnologia DECT che opera in una banda di frequenza dedicata, proteggendole dalle interferenze di rete e contribuendo a fornire una connessione più affidabile rispetto al GSM alle stazioni base. Ciò rende i telefoni 600 dt, come detto, particolarmente adatti per ambienti come ospedali e studi medici, inoltre garantiscono che i dipendenti possano chiamarsi tra loro ovunque e in qualsiasi momento.

Gli additivi antimicrobici forniti da BioCote sono registrati EPA(US) e testati in laboratorio in modo indipendente secondo ISO 22196-2011 e ISO 21702-2019. La tecnologia non protegge gli utenti o altri da eventuali microbi patogeni (incluso Covid-19) e non sostituisce le buone pratiche igieniche e/o di pulizia.