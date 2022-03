CRESTRON Next Road Trip: appuntamento a Milano e Roma

NETGEAR e Crestron hanno annunciato CRESTRON Next Road Trip, un truck attrezzato con un mobile center che, girando per tutta Europa, offrirà a ogni partecipante la possibilità di provare un ambiente più sicuro per sperimentare le demo delle ultime tecnologie lanciate dalle due aziende.

Il Crestron Next Road Trip Europe sta, infatti, facendo il giro di tutta l’Europa toccando 19 Paesi in 38 tappe e in Italia arriverà a Milano (4 aprile 2022) e Roma (6 aprile 2022).

Sul truck è possibile provare l’intero ecosistema delle soluzioni di Crestron per l’ambiente di lavoro ibrido, per le classi, le aule pubbliche ed anche di più. NETGEAR è il fornitore ufficiale del networking per il roadshow e rende disponibili anche molte delle features degli Switch NETGEAR Pro AV.

Come sottolineato in una nota alla stampa da Richard Jonker, VP, Business Development per AV-over-IP in NETGEAR: «NETGEAR significa innovazione e leadership nel settore dello switching AV-over-IP, cioè gli Switch pensati per l’audio video digitale. Con l’hardware e il software M4250 includendo NETGEAR IGMP+, abbiamo semplificato la messa in campo di CRESTRON DM NVX.. Questo è l’ecosistema di punta dell’AV con connessione USB disegnato per funzionare con un network IP».

Per avere maggiori informazioni e registrarsi alle tappe italiane, cliccate QUI.