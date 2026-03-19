EcoVadis: Epson mantiene il livello Platinum

Epson ha ottenuto la certificazione Platinum per la sostenibilità da EcoVadis, uno dei fornitori mondiali più autorevoli di valutazioni sulla sostenibilità aziendale. Questo riconoscimento colloca Epson nel primo 1% delle oltre 130.000 aziende valutate a livello globale e riflette le solide prestazioni dell’azienda in termini di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).

Nella più recente valutazione di EcoVadis, Epson ha ottenuto un punteggio complessivo di 84 su 100. La valutazione esamina le prestazioni in quattro aree chiave: Ambiente (91), Lavoro e diritti umani (89), Etica (72) e Approvvigionamento sostenibile (77).

Le certificazioni di EcoVadis forniscono una valutazione indipendente dei sistemi di gestione della sostenibilità, delle politiche, delle azioni e delle relazioni delle aziende, aiutando le organizzazioni a dimostrare pratiche commerciali responsabili in tutte le loro attività e catene di approvvigionamento.

“Il raggiungimento dello status di EcoVadis Platinum – ha dichiarato Takanori Inaho, Presidente di Epson Europa – è ancora una volta un riconoscimento significativo del nostro impegno di lunga data nei confronti della sostenibilità e delle pratiche aziendali responsabili. La sostenibilità è parte integrante della nostra filosofia aziendale e guida il modo in cui progettiamo i prodotti, gestiamo le nostre attività e collaboriamo con i nostri partner e clienti.”

La strategia di sostenibilità di Epson è guidata dalla Environmental Vision 2050, che mira a far sì che l’azienda diventi carbon negative e indipendente dalle risorse naturali esauribili del sottosuolo. Attraverso l’innovazione continua e i miglioramenti operativi, Epson si impegna a ridurre il proprio impatto ambientale e a contribuire a una società più sostenibile.

Le recenti iniziative di sostenibilità

Fra le molteplici iniziative condotte da Epson nel percorso di miglioramento della sostenibilità, le più recenti sono:

– Progressi nella decarbonizzazione: Epson è passata al 100% di elettricità rinnovabile nelle sue sedi globali, riducendo in modo significativo le emissioni operative. L’azienda continua a implementare iniziative per ottimizzare la logistica e ridurre le emissioni legate ai viaggi, investendo al contempo in progetti di energia rinnovabile ed efficienza energetica.

– Catene di fornitura responsabili: Epson lavora a stretto contatto con i fornitori per rafforzare le pratiche di approvvigionamento responsabile e migliorare le prestazioni di sostenibilità in tutta la sua catena di fornitura.

– Responsabilità sociale e pratiche commerciali etiche: Epson continua a rafforzare le politiche sul lavoro e sui diritti umani, a promuovere la diversità e l’inclusione e a sostenere pratiche di lavoro responsabili in tutte le sue attività globali.

“Questo riconoscimento di EcoVadis – ha commentato Boris Manev, Direttore della Sostenibilità di Epson Europe B.V. – riflette lo sforzo collettivo dei nostri team e dei nostri partner in tutto il mondo. La sostenibilità è al centro della strategia di Epson e continueremo a investire in innovazioni e partnership che aiutino ad affrontare le sfide ambientali e sociali, creando al contempo valore per i nostri clienti.”

EcoVadis valuta le aziende di oltre 220 settori in più di 180 paesi, analizzando le politiche, le azioni e i risultati relativi alle prestazioni in materia di sostenibilità.