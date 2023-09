D500S, la nuova chiavetta USB con crittografia hardware della linea Ironkey

Kingston Digital Europe, affiliata per le memorie flash di Kingston Technology Company, ha lanciato la Kingston IronKey D500S, una chiavetta USB con crittografia hardware che offre una sicurezza di livello militare per i dati riservati in transito.

D500S è certificata FIPS 140-3 Livello 3 (in fase di approvazione), con nuovi miglioramenti da parte del NIST che richiedono aggiornamenti sicuri del microprocessore per una maggiore sicurezza e protezione dagli attacchi per applicazioni governative e militari. L’unità esegue un autotest all’avvio e include una protezione termica e di tensione per spegnersi automaticamente al raggiungimento di determinate soglie. Impermeabile, antipolvere, resistente agli urti e alle vibrazioni secondo gli standard militari, resistente allo schiacciamento e riempito di resina epossidica, il robusto involucro in zinco del D500S protegge i componenti interni contro i tentativi di penetrazione.

L’opzione Multi-Password con modalità Complex o Passphrase permette agli utenti di mantenere il controllo dei propri dati, rendendo più facile ricordare la password per sbloccare la rigorosa sicurezza. L’amministratore può inoltre reimpostare la password dell’utente e abilitare una password di recupero una tantum per ripristinare l’accesso in caso di dimenticanza della password dell’utente. Sia l’amministratore che l’utente possono impostare per la sessione una modalità di sola lettura, in modo da proteggere l’unità da malware su sistemi non affidabili, mentre l’amministratore può anche impostare una modalità di sola lettura globale fino al ripristino. Per evitare che i dati finiscano nelle mani sbagliate, l’amministratore può inserire una password di Crypto-Erase che distruggerà i dati e resetterà l’unità per impedire l’accesso non autorizzato in situazioni compromettenti.

Il D500S include ottime funzionalità presenti nella linea IronKey di Kingston, come la crittografia XTS-AES a 256 bit, la protezione dagli attacchi BadUSB, Brute Force con firmware a firma digitale, Virtual Keyboard per la protezione di keylogger e screenlogger. Il D500S vanta anche la prima opzione di doppia partizione del settore: se necessario, l’amministratore può creare due partizioni sicure di dimensioni personalizzate per l’amministratore e l’utente, consentendo un archivio di file nascosti che può essere utilizzato per fornire i file alla partizione utente. Quando si utilizzano sistemi non affidabili o si condivide l’unità, gli Hidden File Store mantengono i dati al sicuro e invisibili a meno che non vi si acceda correttamente.

“L’ammiraglia D500S con FIPS 140-3 Level 3 offre più funzioni di qualsiasi altra unità della sua categoria. Il D500S aggiorna l’IronKey D300S con una sicurezza all’avanguardia, che lo rende una soluzione completa per la protezione dei dati di alto valore per le grandi aziende e i governi”, ha dichiarato Oscar Escayola Kaloudis, Flash Business Manager EMEA e Sales Manager DACH, Medio Oriente e Africa, Grecia e Israele per Kingston, EMEA. “IronKey è diventato un pilastro essenziale per soddisfare le best practice di Data Loss Protection (DLP) con la più severa sicurezza di livello militare per la conformità alle leggi e alle normative sulla crittografia dei dati come SOC 2, NIS2, FISMA, GDPR, PIPEDA, HIPAA, HITECH, GLBA, SOX e CCPA”.

Le unità D500S offrono numerose opzioni di personalizzazione e sono conformi alle norme TAA/CMMC e assemblate negli Stati Uniti. Disponibili con prestazioni veloci a doppio canale e capacità fino a 512 GB, sono coperti da una garanzia di 5 anni con supporto tecnico gratuito. Sono disponibili anche un modello D500SM gestito a livello aziendale e un’unità personalizzata gestita a livello opzionale.