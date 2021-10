Da Albentia Systems un nuovo Access Point ultracompatto

Albentia Systems, produttore spagnolo di apparecchiature wireless per reti di accesso, ha progettato un nuovo AP molto più compatto che consentirà agli operatori wireless – WISP – di risparmiare denaro offrendo ai propri clienti un servizio di qualità.

La nuova Base Station AXS-BS-452-N di Albentia Systems è stata progettata per fornire copertura e alta capacità nelle reti di accesso nella banda libera a 5GHz. Questo AP fornisce fino a 140 Mbps di rete utilizzando quattro canali radio indipendenti fino a 10 MHz combinati in due connettori per antenna, risparmiando spazio sulla torre e riducendo i costi richiedendo meno antenne rispetto ad altre apparecchiature sul mercato. Inoltre, un’altra delle novità che vanta questo nuovo punto di accesso è la possibilità di collegare la fibra.

È un’attrezzatura full-outdoor a basso consumo, con alta capacità e molto compatta. La Base Station AXS-BS-452-N riduce al minimo l’uso spettrale e fornisce la migliore protezione contro le interferenze grazie all’uso di canali molto stretti, ARQ, PBIM e TBIM tra gli altri meccanismi e offre una QoS equivalente alle reti via cavo (HFC). Questa Base Station utilizza Albentia Systems aerDOCSIS e le tecnologie di carrier aggregation e mantiene la compatibilità con lo standard fisico IEEE 802.16-2017.

Questo nuovo AP nasce dalle esigenze dei WISP, poiché richiedono apparecchiature molto più compatte che consentano di risparmiare spazio e costi di co-locazione nelle torri e di concentrare il servizio in aree di copertura più piccole.