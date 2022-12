Datwyler presenta cavi trunk ora anche con connettori LCDU

Per completare la gamma di soluzioni di cablaggio per data centre, Datwyler ha annunciato di aver ampliato il portafoglio con cavi trunk monomodali e multimodali da 12 a 96 fibre e connettori LC Duplex Uniboot (LCDU). Tutti i cavi sono assemblati utilizzando connettori Intelli-Cross Pro in modo da soddisfare gli elevati requisiti di qualità nei data centre.

I connettori LCDU sono utilizzati come alternativa ai connettori MTP, in particolare nelle piccole installazioni in cui la densità delle fibre non è particolarmente elevata. Rispetto ai trunk tradizionali con breakout simplex, i trunk con LCDU hanno un diametro e un numero di breakout all’incirca dimezzati. Inoltre, l’acquisto e l’installazione di una soluzione di cablaggio breakout LC è più conveniente, così come la manutenzione, poiché la costosa pulizia necessaria per l’infrastruttura MTP non è richiesta per il cablaggio LC.

I cavi trunk DCS-LCDU di Datwyler vengono utilizzati principalmente per il collegamento di due moduli (cassette) plug-in breakout FO-DCS o HD-DCS. Nella versione con fibre monomodali OS2, i cavi trunk LCDU-LCDU sono adatti a tutte le applicazioni ad alte prestazioni con segnali ottici duplex e paralleli.

Sono particolarmente utilizzati quando l’installazione richiede robusti cavi da interno dielettrici che forniscano maggior resistenza allo schiacciamento e protezione dai roditori.

Per le applicazioni duplex, i connettori preassemblati alle due estremità del cavo sono collegati ai moduli DCS. Come ribadito da Datwyler, i cavi trunk DCS sono assemblati con una qualità molto elevata e garantiscono prestazioni ottiche ottimali (IL/RL).