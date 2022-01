Dell Technologies al CES con Alienware e XPS 13 Plus

In occasione del Consumer Electronics Show di scena fino a sabato 8 gennaio a Las Vegas, Dell Technologies ha presentato molte novità in termini di prodotti e concept che hanno protagonisti Alienware e XPS 13 Plus.

Di seguito gli ultimi blog post resi disponibili con le relative informazioni.

Per il mondo consumer

L’XPS 13 Plus è il primo XPS 13 progettato per un processore Intel® Core™ di 12a generazione da 28W (rispetto ai 15W della versione precedente), supportato da ventole più grandi che forniscono il 55% di flusso d’aria in più, senza aumentare il rumore o la temperatura.

Qui il blog post con maggiori informazioni, mentre a questo link alcune immagini.

Nel blog post viene citato anche Dell UltraSharp 32 4K Video Conferencing Monitor: qui le immagini e i factsheet disponibili.

Dell Technologies per il gaming

Dell ha inoltre aggiornato la Serie M (per chi apprezza maggiorente la potenza) e la Serie X (per chi invece punta sulla mobilità e vuole avere le ultime tecnologie per giocare) di Alienware.

Qui il blog post con maggiori dettagli, mentre qui immagini e factsheet disponibili.

Concept Polaris

Come Dell Technologies sta cercando di reimmaginare il mondo dei device per il gaming, fornendo maggiori performance e potenziare l’ecosistema di gioco. Si tratta di un device che può migliorare le prestazioni del laptop con una maggiore potenza grafica a livello di desktop grazie all’overlocking della GPU e al raffreddamento Element-31.

Qui il blog post con maggiori informazioni, mentre a questo link alcune immagini.