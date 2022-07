devolo aggiorna Home Network

devolo ha presentato una versione aggiornata della sua app Home Network, che consente di controllare tutti i componenti di rete attuali e futuri da devolo tramite dispositivi mobili Android o iOS. La nuova versione, disponibile per il download gratuito nei rispettivi app store, semplifica l’installazione e il controllo di tutti gli attuali dispositivi devolo Home Networking e, oltre a una migliore guida per l’utente, offre anche funzioni extra come un test di velocità Wi-Fi integrato.

Un’app per l’intera rete domestica devolo

L’applicazione gratuita Home Network di devolo appare in una versione completamente rinnovata. La facilità d’uso e la funzionalità sono state al centro della revisione, per la quale sono stati condotti sondaggi tra gli utenti e beta test. Il risultato è un’app per smartphone e tablet che rende la gestione dei prodotti della rete domestica devolo molto più semplice e comprensibile. L’app supporta tutti i dispositivi attuali, dagli adattatori Powerline o mesh Wi-Fi ai ripetitori, e sarà anche possibile controllare i nuovi prodotti in arrivo tramite l’app Home Network.

Una guida utente completamente riprogettata

Nell’applicazione devolo Home Network gli utenti trovano tutto ciò che serve per gestire la rete domestica. Una procedura guidata interattiva e utili istruzioni passo-passo aiutano l’utente nell’installazione. I menu intuitivi consentono di controllare tutte le funzioni più importanti. Inoltre, l’app consente di installare comodamente gli aggiornamenti del firmware e, in caso di problemi, un centro di assistenza integrato offre un supporto diretto per trovare una soluzione rapida.

La guida utente riprogettata rende tutte le funzioni comodamente accessibili. Ad esempio, anche gli utenti meno esperti di tecnologia potranno impostare reti guest o monitorare e ottimizzare le prestazioni del Wi-Fi in pochi e semplici passaggi.

Home Network: funzioni per utenti esperti

Per gli utenti esperti, la nuova app Home Network di devolo offre anche l’accesso alle “Impostazioni avanzate”, in modo da poter mettere a punto la rete di casa. Inoltre, la nuova versione dell’app presenta nuove funzioni smart come il test di velocità Wi-Fi integrato. In questo modo l’app diventa una comoda soluzione all-in-one per le reti devolo, dalla gestione di più reti Powerline alla configurazione di una rete mesh, fino alla configurazione di un Wi-Fi ospite ben protetto.

Tutte le informazioni e le impostazioni importanti sono a portata di mano.