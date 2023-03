DiskStation DS423+: design compatto per una soluzione di archiviazione versatile

Synology DiskStation DS423+ a 4 vani è l’ultima delle soluzioni di archiviazione all-in-one di fascia alta di Synology per home office e piccole imprese.

Controllata dal versatile sistema operativo Synology DiskStation Manager (DSM), la DS423+ offre soluzioni complete per proteggere e gestire i dati di business, semplificare le attività di collaborazione sui documenti, offrire l’accesso remoto ai file e servire da centralina in un sistema di sorveglianza con videocamere IP, il tutto in un formato desktop compatto.

“La nuova DS423+ offre un valore eccezionale agli utenti con esigenze di archiviazione limitate”, ha dichiarato Anya Lin, Product Manager presso Synology. “Tra altri miglioramenti, vanta una velocità di indicizzazione delle foto del 21% più alta rispetto al suo predecessore, e continua a offrire quelle funzionalità complete e solide che i nostri clienti si aspettano da noi”.

Piattaforma di archiviazione realizzata per utenti domestici e piccoli uffici

Con una capacità di archiviazione massima di 72 terabyte, la DS423+ è perfetta per professionisti e piccole imprese che vogliono affacciarsi sul mondo dell’archiviazione centralizzata; è l’ideale anche come nodo edge in implementazioni distribuite. Sulla DS423+, il sistema operativo DSM sfrutta l’avanzato file system Btrfs per proteggere i dati dai danni e, grazie alla tecnologia delle istantanee, consente agli utenti di ritornare indietro nel tempo e sventare le conseguenze di modifiche accidentali o malevole.

La DS423+ è provvista di due slot M.2 NVMe facilmente accessibili che possono essere usati per abilitare una cache flash veloce o creare volumi di archiviazione SSD senza occupare i vani unità standard. Gli storage pool SSD sono perfetti per i carichi di lavoro che richiedono bassa latenza ed elevate prestazioni in scrittura casuale, mentre i volumi di cache su SSD possono migliorare nettamente la performance I/O sui volumi HDD più lenti.

Archiviazione locale con integrazione cloud

La DS423+ offre opzioni intuitive per la gestione e la condivisione dei file grazie a Synology Drive che unisce l’accesso ai file multipiattaforma con la privacy offerta dall’archiviazione in locale. Per i team che lavorano da remoto e le aziende che operano su più sedi, la sincronizzazione dei file da sito a sito è disponibile per il mirroring tra i dispositivi Synology.

Le funzionalità di cloud ibrido offerte da Synology Hybrid Share permettono agli utenti di unire i vantaggi dell’on-premise e del cloud, archiviando i “cold data” nel cloud e mantenendo i file usati più spesso nella cache del dispositivo locale, perché siano accessibili alle velocità della LAN.

Hub di backup centrale con protezione dei dati su più livelli

Garantire la protezione dei dati essenziali dalle moderne minacce alla cybersicurezza è un fattore essenziale per evitare la perdita irreversibile di informazioni preziose. Active Backup Suite di Synology consente il backup sicuro dell’infrastruttura IT, come i sistemi Windows e Linux, le VM VMware/Hyper-V e gli account Microsoft 365/Google Workspace, sulla Diskstation DS423+ e la possibilità di ripristinare facilmente i dati quando necessario.

Per maggiore ridondanza, è possibile creare backup e istantanee di un punto nel tempo dei dati archiviati sul NAS per poi inviarli fuori sede, su un altro server o un servizio cloud.

Server di sorveglianza compatto

Synology Surveillance Station è un potente sistema di gestione video (VMS) che oggi è usato per proteggere oltre 500.000 sedi nel mondo. Il supporto per ONVIF e oltre 8.300 videocamere IP compatibili testate significano che gli utenti possono scegliere i dispositivi più adatti alle loro esigenze.

Con Surveillance Station è facile configurare e gestire fino a 40 videocamere sul DS423+ con un’interfaccia moderna e configurabile. Per gli impianti che occupano aree molto estese o più edifici, il controllo dell’ambiente può essere migliorato utilizzando planimetrie e mappe Google Maps o OpenStreetMap.

Con Surveillance Station è facile crittografare, eseguire backup e archiviare le registrazioni, come pure registrare più fotogrammi simultaneamente sul cloud, usando C2 Surveillance (opzionale). Surveillance Station si caratterizza per un’estrema scalabilità ed è adatto per installazioni di ogni grandezza, dagli impianti per piccoli uffici con poche videocamere a installazioni con migliaia di videocamere sparse in centinaia di sedi.