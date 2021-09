Disponibile da ora il nuovo Webcam Monitor di Samsung

Samsung Electronics ha presentato oggi il Webcam Monitor S4 da 24” (modello S40VA), l’ultima novità progettata per soddisfare le esigenze dei lavoratori ibridi, che agevola la connessione e collaborazione tra gli utenti grazie a webcam, altoparlanti e microfono integrati.

“Nel mantenersi fedele al proprio impegno di fornire ai clienti soluzioni che rispondano alle loro richieste, Samsung offre innovazione e un’esperienza eccellente”, ha spiegato Hyesung Ha, Senior Vice President of Visual Display Business di Samsung Electronics. “Abbiamo progettato questo prodotto pensando al nuovo ambiente di lavoro ibrido. Grazie alla webcam integrata nella parte superiore dello schermo, gli utenti possono partecipare a una videoconferenza, seguire una lezione online o prendere parte a un evento virtuale, tutto dallo stesso monitor.”

Con una webcam Full HD da 2.0 megapixel e una videocamera a infrarossi, il monitor S4 soddisfa tutti i requisiti necessari per partecipare a videoconferenze o riunioni virtuali. La videocamera a scomparsa si estrae premendo al centro la cornice dello schermo, aprendo così le porte a un’esperienza semplice e fluida ogni volta che sarà necessario avviare una videoconferenza e connettersi virtualmente ad altri.

Per un login più rapido e una maggiore praticità d’uso, il monitor S4 è certificato “Windows Hello”: gli utenti possono accedere al computer o sbloccarlo in soli due secondi. Sfruttando i sensori biometrici si scansiona il viso dell’utente, evitando così la necessità di inserire la password e rendendo rapido, sicuro ed efficiente l’accesso a siti web, app e dispositivi Windows 10.

Il Webcam Monitor S4 di Samsung ha una risoluzione Full HD (1920×1080) e un ampio angolo di visione orizzontale e verticale di ben 178 gradi, con colori nitidi e vividi in ogni punto dello schermo e una visualizzazione ottimale da qualsiasi prospettiva. Non occupando porte, la webcam e gli altoparlanti integrati potenziano i vantaggi della connettività agevole garantita dal monitor S4, che funziona come hub USB: un laptop collegato tramite USB permette infatti di connettere simultaneamente altri dispositivi in tutta tranquillità.

Il Webcam Monitor S4 di Samsung è stato progettato con un occhio di riguardo al comfort. Il supporto ergonomico, grazie al suo design e alla compatibilità con lo standard VESA (Video Electronics Standards Association), garantisce la massima produttività e una comodità senza pari. Con la possibilità di inclinare, ruotare e girare il supporto regolabile in altezza (HAS, Height Adjustable Stand), ogni utente troverà la posizione perfetta.

Inoltre, il monitor è progettato per contenere il più possibile gli effetti dannosi responsabili dell’affaticamento agli occhi dopo un uso prolungato: adotta infatti la tecnologia Flicker Free di Samsung e funzioni che riducono l’emissione di luce blu, come attesta anche la certificazione dell’autorevole ente internazionale TüV Rheinland.

Il monitor S4 integra altoparlanti 2W Dual Stereo per un’esperienza audio potenziata durante le videoconferenze o la riproduzione video. Dispone inoltre di una gamma versatile di opzioni per la connettività, tra cui porte HDMI, DP e D-Sub, oltre a due uscite audio.

Il Webcam Monitor S4 di Samsung è disponibile in Italia al prezzo di partenza di 289€.