Galaxy AI adesso parla tre lingue e tre dialetti in più

Democratizzare l’Intelligenza Artificiale partendo dall’abbattimento delle barriere linguistiche. È questo l’obiettivo di Samsung Electronics con l’introduzione di tre nuove lingue per Galaxy AI: l’arabo, l’indonesiano e il russo, oltre a tre nuovi dialetti: inglese australiano, cantonese e francese canadese. Queste lingue si aggiungono alle 13 già attualmente disponibili per consentire a un numero sempre maggiore di utenti Galaxy di tutto il mondo di usufruire della potenza dell’intelligenza artificiale direttamente sul proprio smartphone Samsung. Oltre a queste nuove lingue e dialetti, Samsung prevede di aggiungere altre quattro lingue nel corso dell’anno, tra cui il rumeno, il turco, l’olandese e lo svedese, oltre al cinese tradizionale e al portoghese europeo.

“Nel perseguire il nostro impegno per democratizzare l’intelligenza artificiale mobile per tutti, questa espansione linguistica di Galaxy AI consentirà a un numero ancora maggiore di utenti Galaxy di comunicare al di là delle barriere linguistiche in una modalità assolutamente unica per Samsung”, ha dichiarato TM Roh, President and Head of Mobile eXperience Business at Samsung Electronics. “Continueremo a innovare la nostra tecnologia e a introdurre esperienze AI mobile di alto livello, in modo da fornire ad un numero ancora maggiore di utenti gli strumenti adeguati ad esprimere il loro potenziale”.

Descrizione delle funzionalità di Galaxy AI

Traduzione Live consente traduzioni vocali e testuali bidirezionali e in tempo reale delle telefonate, rendendo più facile che mai prenotare mentre si è in viaggio

consente traduzioni vocali e testuali bidirezionali e in tempo reale delle telefonate, rendendo più facile che mai prenotare mentre si è in viaggio Interprete è in grado di tradurre istantaneamente le conversazioni dal vivo attraverso una visualizzazione a schermo condiviso di facile utilizzo, che consente alle persone che si trovano l’una di fronte all’altra di leggere una traduzione testuale di ciò che l’altra persona sta dicendo.

è in grado di tradurre istantaneamente le conversazioni dal vivo attraverso una visualizzazione a schermo condiviso di facile utilizzo, che consente alle persone che si trovano l’una di fronte all’altra di leggere una traduzione testuale di ciò che l’altra persona sta dicendo. Assistente Chat può aiutare a perfezionare i toni della conversazione generando suggerimenti contestuali per garantire che la comunicazione risulti in linea con le intenzioni, sia che si tratti di un messaggio educato a un collega o di una breve frase accattivante per una didascalia sui social media.

può aiutare a perfezionare i toni della conversazione generando suggerimenti contestuali per garantire che la comunicazione risulti in linea con le intenzioni, sia che si tratti di un messaggio educato a un collega o di una breve frase accattivante per una didascalia sui social media. Assistente Note è in grado di creare riassunti generati dall’intelligenza artificiale, modelli preformattati e copertine, migliorando la produttività quotidiana.

è in grado di creare riassunti generati dall’intelligenza artificiale, modelli preformattati e copertine, migliorando la produttività quotidiana. Assistente Trascrizione di Galaxy AI utilizza la tecnologia AI e la conversione voce in testo per trascrivere, riassumere e persino tradurre le registrazioni vocali.

di Galaxy AI utilizza la tecnologia AI e la conversione voce in testo per trascrivere, riassumere e persino tradurre le registrazioni vocali. Assistente Web aiuta a rimanere aggiornati su ciò che accade nel mondo e a risparmiare tempo, generando riassunti concisi di articoli di notizie o pagine web.

Disponibilità

A partire da aprile e nei prossimi mesi, le nuove lingue e dialetti supportati dalla Galaxy AI saranno disponibili per il download come pacchetti di lingua dall’app Impostazioni, in Gestione generale.