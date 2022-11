Dynabook: gli accessori per lo smart working da mettere sotto l’albero di Natale

Dynabook Europe propone una serie di accessori da regalare ad amici, parenti e colleghi per rendere le ore lavorative ancora più confortevoli e produttive.

Mouse Bluetooth silenzioso T120

Ideale per tutti quelli a cui le porte del notebook non bastano mai, il mouse silenzioso T120 con connettività Bluetooth di Dynabook è il regalo ideale. Grazie al design ergonomico, può essere utilizzato comodamente per molte ore di seguito ed è dotato di pulsanti silenziosi che ne riducono il rumore. Inoltre, l’innovativa tecnologia di tracciatura a LED permette di utilizzarlo su un maggior numero di superfici rispetto a un mouse tradizionale. Disponibile a 14,90 euro IVA inclusa.

Custodia Dynabook per notebook da 15,6”

Perfetta da regalare a chi non vuole rinunciare a eleganza e comodità, la custodia Dynabook per notebook – disponibile in tre diverse misure 11,6″, 14″ e 15,6″ – permette di portare con sé il dispositivo, insieme a tutto il necessario per la giornata lavorativa. Estremamente resistente ed elastica, la custodia è realizzata in neoprene con un rivestimento interno morbido e colorato per proteggere il notebook da graffi e polvere, come una seconda pelle. Disponibile a 34,90 euro IVA inclusa.

Caricabatterie da auto USB-C per notebook

Per gli amici e i parenti che trascorrono molte ore in auto, il nuovo caricabatterie da auto USB-C per notebook di Dynabook regala tutta l’autonomia di cui hanno bisogno. Con una potenza massima di 45 watt, i notebook possono ora essere ricaricati in auto tramite la presa di corrente a bordo. Oltre a un’uscita USB-C™, è dotato di uno slot USB-A, a cui è possibile collegare lo smartphone. La tensione di uscita e la corrente di carica sono regolate automaticamente e, inoltre, il dispositivo dispone di una protezione da surriscaldamento. Disponibile a 49,00 euro IVA inclusa.

Zaino Dynabook per notebook da 15,6″

Leggero, comodo e capiente lo zaino Dynabook per notebook da 15,6” permette di portare con sé tutto il necessario per affrontare la giornata di lavoro. Realizzato in tessuto resistente e idrorepellente, lo zaino Dynabook ha uno scomparto centrale imbottito per assicurare la massima sicurezza a notebook e documenti e una tasca frontale con appositi spazi per riporre smartphone, penne e biglietti da visita. Le comode tracolle regolabili, il rivestimento posteriore in tessuto traspirante, il logo e le zip fosforescenti sulla parte anteriore lo rendono il regalo perfetto per chi è sempre in movimento. Disponibile a 59,90 euro IVA inclusa.