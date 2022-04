Dynabook Portégé X40-K, collaborazione veloce ed efficiente

Dynabook Europe ha annunciato il Portégé X40-K, il nuovo notebook da 14″ della gamma business premium di Dynabook, con un design di qualità superiore progettato per soddisfare le esigenze dei lavoratori flessibili di oggi. Elegante ma pratico, l’X40-K, che sarà disponibile da maggio 2022, offre una serie di funzionalità di mobilità migliorate che dimostrano l’impegno di Dynabook nel voler rispondere alle esigenze degli utenti finali in continua evoluzione.

Come sottolineato fin dalle prime battute in una nota ufficiale alla stampa da Damian Jaume, Presidente di Dynabook Europe GmbH: «L’ultima novità della gamma di dispositivi premium X Series di Dynabook conferma la nostra promessa nel voler assicurare il meglio nel mobile computing. Il nuovo Portégé X40-K unisce connettività, prestazioni e funzioni di collaborazione migliorate all’interno di un elegante chassis in alluminio, per offrire lo strumento ideale per i lavoratori, indipendentemente da dove si trovino».

Connettività ultra-veloce per il lavoro mobile

Grazie ai più recenti processori Intel® Core™ di 12esima generazione e a Windows 11 Pro, il Portégé X40-K presenta una serie di opzioni di connettività, che lo rendono il compagno perfetto per il lavoratore ibrido di oggi. Dotato di due porte Thunderbolt 4, una porta HDMI 2.0, ulteriori porte USB-A 3.2, LAN e uno slot Micro SD, gli utenti sono in grado di restare collegati a tutte le periferiche necessarie per visualizzare, caricare e trasferire tutto ciò che serve nello stesso momento. Inoltre, una presa di alimentazione AC separata fornisce un’ulteriore opzione di ricarica, permettendo di poter utilizzare entrambe le porte Thunderbolt 4 in completa libertà.

Più veloce che mai, il notebook dispone della più recente tecnologia Intel® AX211 2×2 Wi-Fi 6E che, insieme al Bluetooth 5.2 assicura una connettività migliorata e senza interferenze durante gli spostamenti. L’X40-K offre fino a 32GB di memoria DDR4 3200 MHz, configurabile in due slot SO-DIMM per eccellenti prestazioni grafiche Intel® Iris® Xe ed è dotato di opzioni SSD fino a 1TB, grazie all’ultimo standard Gen 4 per una maggiore velocità di trasferimento.

Audio e visualizzazione AI migliorati

Il Portégé X40-K è facilmente accessibile e le nuovissime funzioni audio AI e HD con fotocamera FA (face authentication) forniscono a chi lavora gli strumenti ideali per una collaborazione a distanza. La soluzione audio AI Realtek garantisce una riduzione dei rumori di sottofondo, mantenendo una qualità audio perfetta per l’utente, mentre la fotocamera AI assiste nella correzione della luce e nell’inquadratura per un’esperienza video senza interruzioni. I dipendenti possono proteggere il loro ambiente privato con una gamma di opzioni di oscuramento intelligente dello sfondo, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata. Poiché questo avviene a livello di telecamera, la privacy viene mantenuta anche quando è necessario utilizzare un’app di videoconferenza non standard.

Prestazioni migliorate e design premium

Il Portégé X40-K è stato attentamente progettato per vantare eccellenti caratteristiche di design senza compromettere le prestazioni. Lo chassis in alluminio è il perfetto equilibrio tra qualità e convenienza e la finitura lucida in Dark Tech Blue dona un look and feel migliorato. Il logo Dynabook in argento opaco in rilievo aggiunge un tocco di eleganza – offrendo un design premium insieme a una finitura con taglio a diamante sia sul case sia sul touch pad.

Lo stile sofisticato dell’X40-K si unisce a design funzionale e durevole. La cornice su 3 lati massimizza la capacità dello schermo senza compromettere le dimensioni o la portabilità. Ultra-sottile e facile da trasportare, con uno spessore di soli 17,9mm e un peso di 1,46kg*, il dispositivo è pensato per il lavoro mobile. Grazie ad una tastiera retroilluminata senza cornice, lo schermo antiriflesso è protetto dalla sporcizia della tastiera quando il notebook è chiuso. Inoltre, un sistema di raffreddamento attentamente progettato utilizza due ventole silenziose e un piedino di gomma esterno per separare l’aria calda da quella fredda.

L’innovativa finitura metallica protegge il device da graffi e urti quotidiani, mentre la tastiera resistente al versamento di liquidi aggiunge un ulteriore livello di protezione per affrontare le sfide del lavoro ibrido. Inoltre, l’apertura a 180 gradi dell’X40-K, permette di condividere le informazioni con i colleghi in modo facile ed efficiente.

Il notebook testimonia il costante impegno di Dynabook per garantire massima qualità e affidabilità, con rigorosi test MIL STD 810H che dimostrano la resistenza dei suoi prodotti. Inoltre, il Portégé X40-K è dotato dell’esclusiva Reliability Guarantee di Dynabook – in caso di rottura del device, durante il periodo di garanzia di un anno, i clienti hanno diritto alla riparazione gratuita e al rimborso¹.

Sicurezza senza compromessi

Il Portégé X40-K è stato studiato per soddisfare i requisiti dei dispositivi Secured-Core di Microsoft. La combinazione di BIOS proprietario, abbinato all’autenticazione facciale e fingerprint e al Trusted Platform Module (TPM) 2.0, garantiscono una solida difesa contro le crescenti minacce dei criminali informatici, mentre l’otturatore della webcam, lo slot per il blocco di protezione e il lettore di smart card opzionale, migliorano ulteriormente privacy e sicurezza.