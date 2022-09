È tempo di Snapdragon 6 e 4 Gen 1

Qualcomm Technologies ha annunciato le piattaforme mobile Snapdragon 6 Gen 1 e Snapdragon 4 Gen 1, che offrono soluzioni tecnologiche avanzate per il segmento di fascia media e di massa. Lo Snapdragon 6 Gen 1 offre una migliore illuminazione, un gioco intenso e un’assistenza AI intuitiva. Offre una connettività estesa e a una potenza e prestazioni sostenute ed efficienti su tutta la linea. L’ultima piattaforma della serie 4 offre prestazioni impressionanti e intelligenza artificiale per rendere le interazioni intuitive e senza soluzione di continuità. Inoltre, questa piattaforma propone funzioni fotografiche avanzate che consentono di catturare immagini di grande impatto e una connettività migliorata per consentire agli utenti di condividere le immagini all’infinito.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Deepu John, Senior Director, Product Management, Qualcomm Technologies: «Lo Snapdragon 6 e 4 forniscono aggiornamenti nelle rispettive serie per consentire miglioramenti nella cattura delle immagini, nella connettività, nell’intrattenimento e nell’IA. Queste nuove piattaforme mobile aiutano i nostri clienti a fornire soluzioni avanzate ai consumatori».

Piattaforma mobile Snapdragon 6 Gen 1

Lo Snapdragon 6 Gen 1 fornisce esperienze dinamiche con potenza e prestazioni sostenute. Integra un triplo ISP che consente di catturare immagini luminose da tre fotocamere contemporaneamente con velocità da gigapixel. Inoltre, gli utenti possono scattare foto fino a 108 MP e catturare video con HDR computazionale grazie al supporto per i sensori di immagine HDR sfalsati – una novità assoluta nella serie Snapdragon 6. Snapdragon 6 è dotato di Qualcomm AI Engine di settima generazione che consente prestazioni AI fino a tre volte superiori rispetto al suo predecessore, per un’assistenza intelligente su tutta la linea, compreso il rilevamento delle attività basato su AI. Grazie a funzionalità di gioco che offrono un rendering grafico fino al 35% più rapido e un’elaborazione fino al 40% più veloce, Snapdragon 6 consente di giocare in HDR a oltre 60 fps, offrendo risposte in tempo reale e immagini di alta qualità per un intrattenimento vincente. Grazie al sistema Modem-RF Snapdragon X62 5G, questa piattaforma consente una connettività globale estesa supportando il 5G 3GPP Release 16 e una velocità di download 5G di picco pari a 2,9 Gbps, mentre Qualcomm FastConnect 6700 offre il Wi-Fi 2×2 6E, un’altra novità della serie Snapdragon 6.

Piattaforma mobile Snapdragon 4 Gen 1

Prima piattaforma a 6 nm della serie 4, Snapdragon 4 Gen 1 vanta prestazioni impressionanti e una durata della batteria di più giorni. La piattaforma presenta una CPU migliorata fino al 15% e una GPU migliorata fino al 10% rispetto alla generazione precedente, consentendo agli utenti di eseguire il multitasking in modo fluido e di godere di un intrattenimento coinvolgente. Grazie alla tecnologia della fotocamera, Snapdragon 4 include un triplo ISP e la riduzione del rumore Multi-Frame per foto nitide e dettagliate. Gli utenti possono inoltre scattare foto fino a 108MP, le migliori della serie Snapdragon 4. Il Qualcomm AI Engine rende le esperienze sul dispositivo più fluide e intuitive. Gli utenti possono ricevere assistenza in un istante con gli assistenti vocali sempre attivi o comunicare in modo chiaro grazie alla soppressione dell’eco e del rumore di fondo.

Snapdragon 4 sfrutta il sistema Modem-RF Snapdragon X51 5G per una velocità di download 5G di picco di 2,5 Gbps e FastConnect 6200 per un Wi-Fi 2×2 e un Bluetooth di qualità superiore, per rendere ogni impresa un gioco da ragazzi.

Come dichiarato da Francois La Flamme, Head of Strategy and Chief of Marketing Office, Motorola: «In Motorola ci sforziamo di offrire tecnologie più intelligenti ai nostri consumatori e siamo orgogliosi di avere Qualcomm Technologies al nostro fianco in questo viaggio. Come azienda, continueremo a trovare il perfetto equilibrio tra prestazioni e convenienza utilizzando la piattaforma Snapdragon 6 Gen 1 Mobile anche in futuro».

Infine, come concluso da Nipun Marya, Chief Executive Officer di iQOO India: «Grazie alla nostra lunga collaborazione con Qualcomm Technologies, non vediamo l’ora di presentare il nostro nuovo smartphone iQOO che adotta la nuova piattaforma mobile Snapdragon. L’iQOO Z6 Lite sarà uno dei primi smartphone a livello globale a essere alimentato dalla nuova piattaforma mobile Snapdragon 4 Gen 1. Non vediamo l’ora di offrire ai consumatori prestazioni potenti e di consentire esperienze mobili avanzate a livello globale».