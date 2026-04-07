Easy UPS 3S Pro, l’UPS trifase efficiente, robusto e competitivo di Schneider che semplifica la continuità operativa

Schneider Electric, specialista globale delle tecnologie per l’energia, presenta Easy UPS 3S Pro, un UPS trifase online a doppia conversione, facile da installare, manutenere e monitorare, che garantisce un’efficienza superiore al 96%.

Disponibile in modelli con batterie interne o esterne, Easy UPS 3S Pro risponde in modo vantaggioso alle esigenze delle piccole e medie imprese, degli stabilimenti di produzione e degli edifici commerciali.

In un mondo operativo che non tollera l’imprevisto, disporre di una soluzione di protezione dell’alimentazione elettrica innovativa permette di trasformare l’imprevisto in continuità operativa, assicurandosi che server, linee di produzione e postazioni di lavoro abbiano una fornitura di energia costante e priva di interruzioni o variazioni di tensione

Easy UPS 3S Pro, così come l’intera gamma Easy UPS trifase di Schneider Electric, nasce per semplificare la gestione della protezione dell’alimentazione e della connettività, dimostrando come questi aspetti – spesso percepiti come complessi – possano essere affrontati con soluzioni più intuitive, accessibili e sicure, che permettano alle imprese e ai professionisti di operare senza interruzioni e con la massima efficienza e affidabilità.

Facilità di installazione, utilizzo e manutenzione

Easy UPS 3S Pro può essere posizionato in modo rapido e intuitivo, grazie alla semplicità di installazione e al fattore di forma compatto e leggero. Il suo ingombro ridotto consente di preservare spazio prezioso senza compromettere la continuità operativa; al contempo, la sua struttura robusta e il suo design esteticamente gradevole permettono di inserirlo in qualunque tipo di ambiente, per la massima praticità d’uso e facilità di integrazione in svariati contesti. L’accesso frontale, laterale e posteriore, inoltre, assicura una comoda manutenzione.

Efficienza, ampia gamma di temperature di esercizio e protezione dai sovraccarichi

Easy UPS 3S Pro offre un’efficienza superiore al 96% in modalità doppia conversione e fino al 99% in modalità ECO mode. Con un range di temperature operative fino a 40°, riduce al minimo le perdite di energia ed è in grado di ripristinare rapidamente l’alimentazione di backup mantenendo i carichi critici.

Altre caratteristiche tecniche di rilievo

Potenza da 10-40 kVA (400 V)

Footprint ridotto

Disturbi armonici in uscita ridotti

Protezione di backfeed integrata (per i modelli con batterie interne)

Protezione contro il corto circuito migliorata

Schede tropicalizzate per la massima robustezza anche in ambienti ostili

Compatibilità con batterie al litio nelle soluzioni per batterie esterne

Network Management Card e Membership EcoCare

Easy UPS 3S Pro è nativamente connesso grazie alla Network Management Card integrata che consente il monitoraggio remoto dello stato dell’UPS tramite interfaccia Web ed il monitoraggio della gestione delle prestazioni tramite suite software EcoStruxure IT, per la massima tranquillità.

La sicurezza informatica rappresenta un fattore cruciale per prevenire interruzioni operative: la Network Management Card Schneider Electric è certificata in modo indipendente secondo lo standard IEC 62443-4-2 da TÜV Rheinland ed i processi di sviluppo sono certificati in base agli standard di sicurezza IEC e ISA.

Easy UPS 3S Pro, inoltre, oltre alla messa in servizio 5×8, include la Membership EcoCare, il piano di assistenza Schneider Electric che aiuta a mantenere gli UPS operativi grazie a strumenti di analisi avanzata e modelli IA. Questi tool consentono di monitorare l’UPS 24/7 all’interno della piattaforma EcoStruxure IT; la membership offre inoltre accesso prioritario al supporto da remoto e interventi in sito entro il giorno lavorativo successivo. Nell’insieme, con EcoCare il cliente ottiene un allungamento della durata di vita utile dell’asset, e una riduzione dei costi operativi.