Ecolamp proclama i vincitori di “Raccogliamo Valore”

Ecolamp, consorzio specializzato nella raccolta e gestione dei RAEE, ha proclamato i vincitori dell’edizione 2022 del concorso scolastico “Raccogliamo Valore”, dedicato ai temi della raccolta differenziata, del riciclo, dell’economia circolare e dei RAEE e destinato alle scuole elementari, medie e superiori.

Si posizionano primi per ciascun livello scolastico: le classi 4ª A, 4ª B, 4ª C e 4ª G della scuola primaria dell’I.C. ERCOLE PATTI di Trecastagni (CT), la 1ª D della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. ABBA ALIGHIERI di Palermo (PA) e la 3ª A dell’ITC G. PIOVENE di Vicenza (VI). Secondi classificati la 5ª B della scuola primaria dell’I.C. ROSSANO III di Rossano (CS), la 2ª A della scuola secondaria di primo grado R. MONTERISI di Bisceglie (BT) e la 1ª N del liceo scientifico A. PACINOTTI di Cagliari (CA). Le classi, valutate da una giuria interna a Ecolamp e alla piattaforma online EducazioneDigitale, hanno vinto premi in materiale scolastico e i loro lavori verranno pubblicati sul sito e sulle pagine social del Consorzio.

Arrivato alla sua terza edizione, il concorso a premi ha richiesto di realizzare un video che raccontasse, secondo la propria sensibilità e il proprio punto di vista, l’importanza della raccolta differenziata, in particolare dei RAEE, e l’impatto positivo in termini di sostenibilità ambientale.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Fabrizio D’Amico, direttore del Consorzio Ecolamp: «A tutti i ragazzi e ai loro insegnanti vanno i complimenti per l’impegno dimostrato nel realizzare questi lavori: non è stato facile selezionare solo due vincitori per ogni livello scolastico, vedendo l’interesse e la capacità di approfondimento sui temi proposti, contenuti in diversi dei video valutati. Citando uno dei lavori premiati – Il futuro ci riguarda, dobbiamo trattare bene il mondo per consegnarlo in buona salute nelle mani di chi verrà dopo di noi – questi ragazzi sembrano essere davvero sulla buona strada».

L’utilità del progetto “Raccogliamo Valore”

Il progetto “Raccogliamo Valore”, che include un percorso didattico fruibile online attraverso la piattaforma EducazioneDigitale, si propone di supportare gli insegnanti nell’approfondimento di temi quali l’impatto positivo della Raccolta differenziata e della corretta gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).

Quest’anno, il percorso didattico ha visto l’adesione alla piattaforma di 675 docenti, di cui 590 nuovi iscritti, per un totale di 547 scuole coinvolte. Il numero di download dei materiali messi a disposizione ha raggiunto quota 1.500, mentre sono state 46 le scuole che si sono iscritte al concorso per un totale di 71 classi.

Riflettori accesi anche su FACCIAMO LUCE!

Su Educazione Digitale è anche disponibile un altro percorso didattico ideato insieme ad Ecolamp – FACCIAMO LUCE! – che è rivolto alle classi del triennio delle superiori per la certificazione di 20 ore di PCTO. Questa iniziativa, sempre dedicata ai temi dell’economia circolare, della raccolta differenziata e del riciclo dei RAEE, è stata proposta quest’anno per la prima volta e ha già ottenuto riscontri molto positivi con 459 scuole iscritte, 7.109 studenti partecipanti, di cui 4.426 hanno già completato le attività per la certificazione.

Maggiori informazioni e aggiornamenti sulle iniziative Ecolamp dedicate alle scuole sono disponibili alla pagina del sito istituzionale del consorzio www.ecolamp.it/scuola, dove sarà presto possibile vedere i video elaborati dalle classi vincitrici del concorso Raccogliamo Valore.