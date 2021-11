Endian Mercury: la sicurezza UTM di Endian si rinnova

Endian ha annunciato la nuova versione di Endian Mercury, soluzione Unified Threat Management (UTM) che offre un’efficace protezione da attacchi informatici per le aziende in crescita.

Oltre a prestazioni significativamente aumentate, la appliance di sicurezza Endian Mercury presenta molte altre interessanti novità, come l’opzione di aggiornamento degli endpoint gestiti e il design innovativo, che ne permette l’utilizzo sia su scrivania sia nel rack del server.

Con Endian Mercury prestazioni al top

Grazie alla sua nuova CPU da 4-core/4-thread e 8GB di RAM, Endian Mercury ha più che raddoppiato le sue prestazioni rispetto ai modelli precedenti. Con una connettività migliorata attraverso 6 porte Gigabit Ethernet e due slot 10 Gbit Ethernet SFP+, Endian Mercury offre flessibilità e scalabilità nella gestione di connessioni di rete e hotspot simultanei.

L’aumento delle performance dà alle aziende abbastanza libertà per proteggere le postazioni dei loro collaboratori in smart working, fornire wifi sicuro a clienti e ospiti e allo stesso tempo mantenere le operazioni nella sede centrale. Con un semplice aggiornamento, il numero di utenti gestiti può essere aumentato da 50 a 100.

Endian Mercury è adatta all’uso nel rack del server. Tuttavia, le sue dimensioni compatte permettono di utilizzarlo anche su scrivania.

Sicurezza informatica efficace

Endian Mercury contrasta le sempre crescenti minacce di cyber attacchi, come ransomware o furto di dati, con un pacchetto completo di funzioni di sicurezza IT: oltre a VPN per connessioni sicure, firewall e prevenzione delle intrusioni con deep packet inspection, la nuova appliance di sicurezza Endian include l’antivirus di Bitdefender, con una potentissima tecnologia di filtraggio per mail e web. Al fine di garantire massima sicurezza anche in caso di guasti, due dispositivi Endian possono essere accoppiati insieme per creare ridondanza hardware (alta disponibilità): nel caso in cui uno dei due dovesse smettere di funzionare, l’altro si attiverebbe.

Interfaccia utente basata sul web

Per una gestione facile e intuitiva, Endian Mercury dispone di un’interfaccia utente grafica e puramente web-based. Consente di visualizzare tutto il traffico di rete in tempo reale e permette una facile implementazione delle regole di sicurezza e di conformità.

EndianOS – sistema operativo basato su Linux

Tutte le appliance Endian UTM sono basate sulla piattaforma Endian OS. Si tratta di un sistema operativo basato su Linux, che si adegua al lungo ciclo di vita dei prodotti industriali. EndianOS supporta le alte prestazioni delle appliance di sicurezza, agevola l’implementazione di tecnologie di terze parti e si adatta perfettamente a qualsiasi infrastruttura, senza compromettere la flessibilità e la scalabilità.