EOC620: la nuova soluzione CPE mobile di EnGenius

EnGenius, realtà specializzata nelle soluzioni di connettività avanzate, presenta l’EOC620, l’ultima aggiunta alla serie EOC dedicata alle comunicazioni broadband outdoor. Progettato per applicazioni mobili e per operare in aree remote, il nuovo dispositivo amplia il portfolio dell’azienda offrendo una soluzione versatile capace di superare i limiti delle tradizionali installazioni fisse. Grazie alla sua robustezza e alla connettività costante e affidabile, l’EOC620 si rivolge in particolare ai settori del trasporto, della logistica e a tutti gli scenari dinamici in cui è essenziale una comunicazione wireless di alto livello.

Sfide della connettività wireless negli ambienti mobili

Le aziende che operano nel trasporto e nella logistica si trovano ad affrontare sfide significative nel garantire una connettività wireless affidabile mentre i veicoli sono in movimento. Le soluzioni attualmente disponibili spesso riscontrano difficoltà nella copertura outdoor, nella stabilità del segnale durante gli spostamenti rapidi e nella flessibilità di configurazione dell’antenna per adattarsi a diverse tipologie di veicoli. Il modello EOC620 è stato sviluppato proprio per rispondere a queste esigenze, offrendo prestazioni di livello aziendale ottimizzate per applicazioni mobili.

EOC620: CPE mobile avanzato per trasporti e operazioni remote

L’EOC620 rappresenta la soluzione ideale per contesti mobili e remoti in cui la continuità della connessione è essenziale. Pensata per flotte aziendali, trasporto pubblico e veicoli commerciali, combina prestazioni radio a 5 GHz con resistenza e versatilità, garantendo comunicazioni affidabili anche durante gli spostamenti. Con una potenza di trasmissione di 26 dBm, un alloggiamento resistente alle intemperie con certificazione IP67 e connettori SMA, per un’ampia flessibilità durante la configurazione delle antenne, l’EOC620 consente l’implementazione di reti wireless robuste anche negli scenari operativi più complessi.

Gestione unificata per tutta la serie EOC

Come gli altri dispositivi della serie, l’EOC620 si integra nella stessa piattaforma di gestione centralizzata EnGenius, consentendo agli operatori di controllare l’intera rete — dal Backbone al Last Mile fino alle implementazioni mobili — attraverso un unico sistema. SkyPoint NMS e l’app mobile SkyConnect offrono strumenti uniformi per deployment, monitoraggio e gestione su tutti i prodotti EOC.

Panoramica delle funzionalità estese della serie EOC EnGenius

EOC655: Backbone e Backhaul ad alta capacità per reti aziendali e ISP (implementazione stabile, 2 Gbps)

Backbone e Backhaul ad alta capacità per reti aziendali e ISP (implementazione stabile, 2 Gbps) EOC600/610: CPE Last-Mile vantaggioso in termini di costi per una copertura fissa urbana e rurale

CPE Last-Mile vantaggioso in termini di costi per una copertura fissa urbana e rurale EOC620: CPE mobile di livello aziendale per trasporti e operazioni remote (1.200 Mbps, ottimizzato per scenari mobili)

“Con l’EOC620 portiamo la serie EOC nel mondo delle applicazioni mobili”, afferma Paolo Ciavardini, Country Manager di EnGenius Technologies Italia. “Gli operatori dei settori logistica e trasporti necessitano di una connettività affidabile e duratura anche in movimento. Questa nuova soluzione ci consente di rispondere a ogni esigenza: dalle reti Backbone alla copertura Last-Mile, fino agli scenari completamente mobili, risultando ideale anche per contesti remoti come, ad esempio, per le operazioni minerarie. Con l’introduzione dell’EOC620, EnGenius rafforza così il proprio impegno nel fornire soluzioni wireless avanzate, capaci di supportare infrastrutture critiche e applicazioni dinamiche in qualsiasi ambiente”.

Caratteristiche e funzionalità principali

Radio singola a 5 GHz con velocità fino a 1.200 Mbps e supporto fino a 16 dispositivi in configurazioni PtMP.

Potenza di trasmissione di 26 dBm per una copertura stabile a lungo raggio anche in movimento.

Alloggiamento resistente a polvere e intemperie con certificazione IP67, progettato per condizioni ambientali estreme.

Connettori SMA per una configurazione flessibile dell’antenna in base alla piattaforma del veicolo.

Gestione RF intelligente con selezione automatica del canale e regolazione dinamica della velocità per garantire stabilità durante il movimento.

Tecnologia Wi-Fi 6 (802.11ax) con MU-MIMO per un migliore supporto multi-dispositivo

Gestione centralizzata tramite SkyPoint NMS e app SkyConnect per una distribuzione semplificata.

Crittografia AES-256 per una trasmissione sicura dei dati

Disponibilità dell’EOC620

L’EOC620 sarà disponibile tramite i partner autorizzati EnGenius.