Era 300 innova il suono con Dolby Atmos

Si chiama Era 300 èd è il primo speaker compatto ad avere sei driver potenti che proiettano il suono a destra, a sinistra, in avanti e verso l’alto per prestazioni audio mai viste, grazie a Dolby Atmos, che mette l’ascoltatore al centro dei film e della musica.

Come sottolineato da Kevin J. Yeaman, CEO di Dolby: «Dolby Atmos ha creato un nuovo modo di vivere musica e intrattenimento audio. Suono e musica prendono vita con una chiarezza e profondità senza precedenti. L’innovazione del suono di Era 300 con Dolby Atmos crea un’esperienza musicale completamente coinvolgente».

Progettato per l’audio spaziale: l’architettura acustica estremamente complessa di Era 300 è racchiusa in un elegante involucro a forma di clessidra più stretto nella parte centrale, appositamente proporzionato, orientato e perforato per migliorare la direzione e la diffusione del suono in modo da avvolgerti completamente.

Un audio surround incredibile: Era 300 è il primo speaker del brand capace di produrre un audio surround multicanale se usato come speaker posteriore in un sistema home theater. Gli appassionati di film possono abbinare due Era 300 ad Arc o Beam (Gen 2) per creare un'esperienza Dolby Atmos ancora più gratificante che li catapulti nel cuore dell'azione.

Era 100: versione migliorata dello speaker più emblematico della sua categoria



Era 100 è solo poco più grande di Sonos One, il suo predecessore, ma il software e l’hardware sono completamente nuovi, con un’architettura acustica di nuova generazione e un design che offre bassi profondi e un audio stereo ricco di sfumature.

Ora in modalità stereo : Due tweeter laterali producono alte frequenze nitide nei canali sinistro e destro per un’esperienza d’ascolto stereo ricca di sfumature, mentre un midwoofer di grandi dimensioni genera bassi sbalorditivi che non ti aspetteresti da uno speaker compatto.

Era 300 & Co. design responsabile e di alta qualità pensato per tutti

Era 100 ed Era 300 sviluppano l’intramontabile estetica studiata per esaltare l’acustica di Sonos, in modo da rispondere alle sfide che sta affrontando l’ambiente e per offrire un’esperienza migliore a chi interagisce con i nuovi design. Ciò è reso possibile da un’interfaccia utente potente e aggiornata e da innovazioni che permettono agli speaker di durare più a lungo e consumare meno energia, oltre a consentire l’impiego di materiali riciclati.

Per Kitty Suidman, Design Director Product Sustainability: «Applichiamo alla progettazione di un design responsabile lo stesso atteggiamento lungimirante che adottiamo nella creazione di esperienze d’ascolto innovative e intense. Il nostro impegno per la sostenibilità è presente fin dall’inizio nel processo di progettazione. Con la famiglia di speaker Era abbiamo fatto un notevole passo avanti nella creazione di prodotti che durino più di quanto prevediamo, siano più efficienti dal punto di vista energetico e vengano realizzati con materiali più sicuri, ottenuti da un’economia circolare».