ExpertCenter PN54: il primo mini PC Copilot+ di ASUS con processori AMD Ryzen AI Serie 300

ASUS annuncia il nuovo ExpertCenter PN54, un mini PC Copilot+ ad alte prestazioni basato su processore AMD Ryzen AI Serie 300 e grafica AMD Radeon. ExpertCenter PN54 vanta ampie doti sul fronte della connettività, tra cui WiFi 7 e Bluetooth 5.4, e supporta fino a quattro display 4K, una soluzione ideale per retailer e aziende che gestiscono carichi di lavoro impegnativi, applicazioni basate su AI e attività di elaborazione in edge. PN54, inoltre, mette a disposizione un numero maggiorato di porte I/O rispetto ad altri mini PC, consentendo di collegare numerosi dispositivi e periferiche, sia in caso di installazioni ampie, sia in spazi ridotti.

Primo mini PC Copilot+ di ASUS basato su architettura AMD

Cuore di ExpertCenter PN54 è il nuovo processore AMD Ryzen AI Serie 300, che assicura oltre il 50% di memoria on-chip in più per offrire prestazioni al vertice della categoria. Basato sui più recenti core AMD Zen 5, finora disponibili esclusivamente sulle CPU desktop, questo processore mette a disposizione otto core con una frequenza di boost fino a 5,0 GHz, mentre l’architettura della NPU AMD XDNA 2, permette all’ExpertCenter PN54 di gestire senza difficoltà la creazione di contenuti tramite AI, la compilazione di codice, l’analisi di dati e molto altro ancora.

La grafica integrata AMD Radeon 800M, inoltre, garantisce frequenze di clock più elevate e un miglioramento dell’11% nel rendering 3D rispetto ai modelli della precedente generazione, assicurando fluidità con l’editing multimediale a frame rate elevati. Il processore supporta poi memorie DDR5 ad alta velocità, offrendo il 50% di larghezza di banda e garantendo un multitasking più fluido tra diverse applicazioni per ufficio e attività automatizzate.

Connettività estesa e immagini in alta risoluzione di forte impatto visivo

In dimensioni particolarmente compatte ExpertCenter PN54 mette a disposizione un’ampia varietà di porte, tra cui sei USB, una oppure due LAN 2.5G, a seconda dell’opzione prescelta, e due interfacce DisplayPort per collegare fino a quattro display 4K, sistemi per il digital signage, telecamere di sicurezza o altre periferiche. Il nuovo MTK Wi-Fi 7 garantisce poi velocità di download più elevate, trasmissione dati stabile, crittografia avanzata e supporto fino a 16 dispositivi in streaming simultaneo, mentre il Bluetooth 5.4 offre un raggio di connessione particolarmente ampio.

Integrazione fluida dell’AI nei workflow quotidiani

Con una potenza fino a 50 AI TOPS, ExpertCenter PN54 è in grado di gestire facilmente le funzionalità di Copilot+ come Recall, Live Captions e Cocreator. Recall consente di recuperare rapidamente messaggi, email, immagini o documenti con un semplice comando in linguaggio naturale, anche mesi dopo la loro creazione. Live Captions supporta la traduzione in tempo reale di 44 lingue verso l’inglese, facilitando meeting globali senza barriere. Con Cocreator gli utenti possono generare opere d’arte, loghi e design grafici partendo da semplici prompt testuali. Queste funzionalità AI possono essere attivate tramite il pulsante Copilot oppure con il microfono integrato per comandi vocali hands-free.

Design elegante, robustezza e modularità per aggiornamenti rapidi

Particolarmente compatto, ExpertCenter PN54 misura 130 x 130 x 34 mm ed è stato progettato per durare nel tempo e superare i rigorosi requisiti degli standard militari MIL-STD 810H, che prevedono la resistenza a urti, temperature e a condizioni di umidità estreme, per garantire elevati livelli di affidabilità 24/7. Il suo design modulare, inoltre, consente di effettuare aggiornamenti senza dover utilizzare strumenti, permettendo di effettuare rapidamente eventuali personalizzazioni in base al mutare delle esigenze. Sia che si tratti della gestione di sistemi di digital signage per centri commerciali, sia di monitorare i flussi di persone nei cantieri, ExpertCenter PN54 è in grado di assicurare prestazioni costanti e affidabilità ovunque.

Sicurezza avanzata

ExpertCenter PN54 garantisce la protezione dei dati riservati tramite una suite di funzionalità per la sicurezza che comprende un avanzato sistema di login biometrico tramite impronta digitale, in grado di sostituire le tradizionali password, e la tecnologia Trusted Platform Module (TPM) opzionale, che offre una protezione hardware-based tramite la verifica della configurazione del sistema e la crittografia dei dati sensibili a garanzia della massima sicurezza.

ExpertCenter PN54-S1

In contemporanea al modello di mini PC PN54, ASUS presenta anche il nuovo ExpertCenter PN54-S1 equipaggiato con processore AMD Ryzen Serie 200. Questo nuovo mini PC fornisce prestazioni altamente reattive e permette di incrementare sensibilmente la produttività quotidiana, assicurando un’esperienza d’uso fluida anche nella creazione di contenuti.

Con sei porte USB e il supporto fino a quattro display 4K, ExpertCenter PN54-S1 offre una straordinaria versatilità, mentre il suo design compatto lo rende ideale per un’ampia gamma di applicazioni aziendali e enterprise, dagli uffici al mondo retail. A completamento della sua solidità operativa, il sistema integra avanzate funzionalità per la sicurezza, che comprendono il login biometrico e TPM discreto per la protezione dei dati e un’affidabilità di livello enterprise.

Disponibilità e prezzi

I nuovi ASUS ExpertCenter PN54 e ExpertCenter PN54-S1 sono disponibili in Italia, su richiesta, presso partner commerciali selezionati.