Extender HDMI Techly per connessioni a latenza zero

L’Extender HDMI IDATA EXT-465P di Techly è un kit di estensione punto-punto con una risoluzione 4k@60Hz. Progettato per soddisfare le esigenze di professionisti, appassionati di tecnologia e gaming che desiderano trasmettere segnali audio e video ad alta definizione, il kit è utilizzabile anche da chi desidera godere di un’esperienza di visione coinvolgente. Grazie all’utilizzo del cavo CAT 6/6A/7, consente di estendere la connessione HDMI a distanze notevoli (50 metri).

L’High-Definition Multimedia Interface è, infatti, uno standard di connessione digitale che consente di trasmettere segnali audio e video ad alta definizione tra sorgenti come computer, lettori Blu-ray o console di gioco, e display come televisori o monitor.

In caso di ambienti in cui la sorgente del segnale HDMI e il display siano separati da grandi distanze, per risolvere il problema della degradazione del segnale, è utile munirsi di un buon Extender HDMI.

Il kit IDATA EXT-465P supporta HDR10, consentendo la visualizzazione di immagini ad alta gamma dinamica con colori vividi e dettagli intensi. Inoltre, grazie al passthrough EDID e al downscaling automatico, offre una compatibilità flessibile con una vasta gamma di dispositivi e risoluzioni video.

Dotato di funzione Power over Cable (PoC), il kit richiede solo l’alimentazione del trasmettitore (TX), mentre il ricevitore viene alimentato tramite il cavo di rete, semplificando notevolmente l’installazione.

Con Extender HDMI Techly anche il controllo remoto dei dispositivi collegati

L’Extender HDMI 4K@60Hz su cavo CAT 6/6A/7 di Techly ha una massima velocità di trasferimento di 18Gbps e una larghezza di banda di trasmissione di 600MHz, supporto HDCP 2.2. Ma anche sottocampionamento della crominanza YUV4:4:4 e formati audio LPCM/DTS-HD/DTS-Audio/Dolby Digital 5.1CH/Dolby Atmos. Il trasmettitore dell’Extender supporta anche l’uscita loop HDMI, consentendo di collegare un dispositivo di visualizzazione locale. Inoltre, il kit, supporta la gestione IR del segnale, consentendo il controllo remoto dei dispositivi collegati.

Una delle caratteristiche più apprezzate di questo prodotto è la sua facilità di installazione. Non è richiesta alcuna configurazione complicata o software aggiuntivo. Basta collegare il trasmettitore HDMI alla sorgente del segnale e all’alimentazione e il ricevitore HDMI al display di destinazione e connetterli insieme tramite un cavo CAT 6/6A/7. Il segnale HDMI verrà trasferito in modo immediato e senza perdita di qualità.

Un’opzione affidabile e conveniente per estendere le connessioni HDMI su grandi distanze

Per garantire la massima protezione dei dispositivi e una connessione sicura, l’Extender HDMI di Techly dispone di protezioni contro i fulmini, le sovratensioni e l’ESD. Con le certificazioni CE e RAEE, questo prodotto soddisfa gli standard di qualità e sicurezza richiesti.

Con un design plug-and-play e dimensioni compatte (75.0 mm x 60.0 mm x 21.0 mm), il kit include il trasmettitore, il ricevitore, l’alimentatore DC 5V 2A, il manuale utente e i cavi di prolunga blaster IR e del ricevitore IR, fornendo così tutto il necessario per un’esperienza di connettività completa.

L’Exetender HDMI IDATA EXT-465P offre un’opzione affidabile e conveniente per estendere le connessioni HDMI su grandi distanze, raggiungendo fino a 50 metri. Prestazioni superiori e qualità d’immagine eccezionale sono così sempre garantiti.