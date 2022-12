Extender USB 2.0 by Techly per accorciare le distanze con connessione fino a 150 m

Per raggiungere distanze maggiori, nonostante il cablaggio USB standard presenti un limite di distanza di circa cinque metri, è possibile utilizzare un cavo di rete. A questo limite TECHly, specialista nello sviluppo di tecnologie utili e smart, offre la soluzione con l’Extender USB 2.0 High-Speed a 4 porte IUSB-EXTEND1504P.

Formato da trasmettitore e ricevitore consente di connettere le periferiche tramite un cavo di rete Cat.5e/6/7 in rame di ottima qualità.

Questo dispositivo è ideale per coloro i quali hanno necessità di controllare dispositivi che sono distanti tra loro, mantenendo una connessione stabile ed efficiente.

Il design, semplice, compatto e lineare, che modella il piccolo dispositivo (76 x 60 x 21 mm) di colore nero, permette di posizionarlo, grazie alle misure ridotte, in qualsiasi spazio, garantendo il raggiungimento di elevate distanze di trasmissione: fino a 100m per Cat.5e e 150m per cat.6.

Le nuove necessità di collegamento, tuttavia, possono essere differenti e maggiori; per questo l’Extender IUSB-EXTEND1504P supporta switch relay che ne aumenta ancora di più la distanza di trasmissione raggiungibile utilizzando uno switch Gigabit indipendente, non collegato alla rete.

La posizione di stampanti, dischi esterni, webcam e altri dispositivi USB non sarà più un problema e non sarà necessario trovare loro una nuova collocazione più vicina alla postazione di lavoro grazie a questo Extender USB IUSB-EXTEND150P4.

Il collegamento a caldo di dispositivi USB è ottimamente supportato e l’identificazione di USB ad alta, piena e bassa velocità viene effettuato automaticamente. Con 4 ingressi USB 2.0 e 1 uscita USB 2.0, l’Extender TECHly supporta i dispositivi USB 2.0 fino a 480Mbps, ma è compatibile anche con USB1.1, USB1.0.

Il trasmettitore è alimentato direttamente dal dispositivo sorgente e non è richiesta alcuna alimentazione aggiuntiva.

Inoltre è compatibile con Windows, Mac OS, Linux e Android.

Comodo ed estremamente funzionale, l’Extender USB 2.0 High-speed 4 porte di TECHly ha il vantaggio di essere installato e gestito con estrema facilità: l’accessorio essenziale in ogni casa e ufficio, per ottenere il raggiungimento delle più elevate distanze.