Filtro RF Qualcomm ultraBAW per nuove soluzioni 5G e Wi-Fi

Qualcomm Technologies ha annunciato la tecnologia del filtro RF Qualcomm ultraBAW per bande fino a 7 GHz, un’altra innovazione che si basa sulla soluzione modem-to-antenna dell’azienda che sta guidando il 5G ad alte prestazioni e i sistemi di connettività nei segmenti di prodotti wireless.

I filtri a radiofrequenza (RF) isolano i segnali radio dalle diverse bande di spettro che i telefoni utilizzano per ricevere e trasmettere informazioni. La nuova tecnologia del filtro RF Qualcomm ultraBAW permetterà alle soluzioni 5G e Wi-Fi di accedere allo spettro fino a 7 GHz, offrendo alte prestazioni a frequenze più alte. L’accesso allo spettro nella banda a 7 GHz permetterà ai dispositivi mobili di nuova generazione, ai computer portatili e a numerose soluzioni per l’Automotive, l’IoT e le applicazioni industriali di beneficiare della coesistenza di 5G e Wi-Fi, portando a migliori prestazioni ed efficienza energetica all’interno e all’esterno.

Filtro RF Qualcomm ultraBAW: perché è importante

Il nuovo filtro Qualcomm ultraBAW RF estende ed espande le prestazioni all’avanguardia della tecnologia Qualcomm® ultraSAW precedentemente annunciata. Mentre Qualcomm ultraSAW copre le frequenze a banda bassa da 600 MHz a 2,7 GHz, Qualcomm ultraBAW copre la gamma da 2,7 a 7,2 GHz, espandendo la connettività a banda media fino a sub-7 GHz. Qualcomm ultraBAW supporta anche canali ultra-ampi fino a 300 MHz, e la coesistenza per le reti 5G e/o Wi-Fi, consentendo download e upload più veloci.

Aumentando il supporto di frequenza da 2.7GHz a 7.2GHz, Qualcomm ultraBAW fornisce ora il supporto per le bande Wi-Fi critiche, tra cui 5 GHz e la banda a 6 GHz di recente adozione per Wi-Fi 6E e futuri standard Wi-Fi. I dispositivi con tecnologia Qualcomm ultraBAW potranno godere di velocità di trasmissione e servizi di localizzazione migliorati, tra gli altri vantaggi.

Utilizzando la tecnologia micro-acustica del materiale piezoelettrico a film sottile, i filtri Qualcomm ultraBAW combinano un ingombro ridotto con miglioramenti innovativi della tecnologia del modulo termico per un’elevata efficienza energetica e una lunga durata della batteria. Inoltre, come l’ultima aggiunta alla suite di soluzioni modem-to-antenna leader del settore di Qualcomm Technologies, Qualcomm ultraBAW consentirà agli OEM di portare il 5G e il Wi-Fi ad alte prestazioni a più verticali di prodotto tra cui mobile, automotive, laptop, tablet, customer premises equipment (CPE), small cells, fixed wireless access (FWA) e IoT.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Christian Block, senior vice president e general manager, RFFE, QUALCOMM Germany RFFE GmbH: «Le nostre soluzioni di filtro RF di nuova generazione sono cruciali nell’espansione del 5G oltre il mobile. Abbiamo visto un enorme successo con la nostra tecnologia Qualcomm ultraSAW per sub-3 GHz, e ora con Qualcomm ultraBAW siamo in grado di offrire prestazioni superiori fino a 7 GHz. Qualcomm Technologies sta lavorando con gli OEM leader del settore per sviluppare la prossima generazione di dispositivi connessi, consentendo ai consumatori di godere senza soluzione di continuità delle prestazioni di punta delle reti 5G NR e Wi-Fi, ovunque stiano facendo streaming video, scaricando file o godendo di esperienze di realtà estesa».

I nuovi filtri Qualcomm ultraBAW RF si uniscono a Qualcomm ultraSAW e a numerosi altri componenti RF front end nel portafoglio completo di soluzioni RF da antenna a modem di Qualcomm Technologies, che offrono innovazioni rivoluzionarie, prestazioni ed efficienza energetica.

L’aumento delle prestazioni Qualcomm ultraBAW alle alte frequenze ha un impatto diretto sui benefici per il portafoglio di prodotti RFFE all’avanguardia di Qualcomm Technologies e sui sistemi 5G Modem-RF. Qualcomm sta integrando la tecnologia ultraBAW in tutta la linea di prodotti, tra cui moduli amplificatori di potenza, moduli di diversità, Wi-Fi (moduli/estrattori/filtri) e filtri discreti. Qualcomm ultraBAW equipaggia anche il modulo amplificatore di potenza lanciato di recente (Qualcomm® QPM6679), consentendo la gestione di alta potenza con supporto di alta frequenza in strutture acustiche molto piccole.