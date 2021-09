FOLLOW U, la webcam che segue chi parla

MIDLAND ha presentato al pubblico FOLLOW U, una webcam pensata per chi, durante una diretta, ha necessità di alzarsi e muoversi all’interno di uno spazio definito. Qualche esempio? Una presentazione in piedi, una lezione alla lavagna, webinair e livestream social, un corso di yoga o di pilates, un tutorial con uno strumento musicale e altro ancora.

Il nome dice già tutto: questo device è capace di riconoscere la “figura” umana e seguire in modo automatico l’interlocutore, che non deve così preoccuparsi di uscire dall’inquadratura.

Tutto questo grazie all’innovativa funzione Live Tracking System, capace di captare i movimenti fino a 3 metri di distanza e con un angolo di rotazione di 360°, e di riprodurli – senza buffering, per non appesantire il processore del PC – in risoluzione Full HD 1080px. Per attivare o disattivare questa funzione, basta sfiorare l’apposito tasto touch, posizionato sulla parte frontale.

L’audio è affidato al doppio microfono integrato con cancellazione del rumore di fondo, capace di catturare e trasmettere chiaramente i suoni entro i 5 metri, anche in ambienti chiassosi.

Compatta nelle dimensioni e facile da installare (non necessita di un driver), FOLLOW U si collega direttamente al computer tramite USB ed è compatibile con i sistemi operativi più diffusi, tra cui Windows 10, MAC OS, Android 4.0 e successivi e con moltissimi sistemi di videochat, come Zoom, Skype, FaceTime, Facebook, Youtube, PotPlayer e molti altri ancora.

FOLLOW U è disponibile in colore nero.

PREZZO AL PUBBLICO: 99,00 euro.