FRITZ! pronta per IFA 2025 con tantissime novità!

Dopo il recente rebranding, FRITZ! presenterà a IFA 2025 numerose innovazioni per fibra ottica, Wi-Fi 7, rete Wi-Fi. Una vasta offerta di modelli FRITZ!Box per tutte le connessioni in fibra ottica, dispositivi entry-level per DSL e rete mobile, potenti repeater Wi-Fi 7 e nuovi Mesh Wi-Fi Set completano il catalogo Wi-Fi 7 per la migliore per la miglior casa digitale. Nell’area smart home del nuovo stand saranno inoltre presentate le più recenti applicazioni del marchio per una casa sempre più smart ed efficiente nei consumi.

Anteprime per rete mobile, telefonia e Wi-Fi 7

A IFA debutta anche il FRITZ!Box 6825 4G, l’entry-level ideale per il mondo della navigazione mobile. Questo prodotto ideato per le reti mobili offre Internet stabile con Wi-Fi 6 e velocità fino a 300 Mbit/s via 4G/LTE e 3G. Grazie all’alimentazione tramite USB-C e alla compatibilità con tutte le reti mobili internazionali è il compagno di viaggio perfetto. Per chi desidera utilizzare il Wi-Fi 7 tri-band fino a 2,8 Gbit/s su notebook o PC, il nuovo FRITZ!WLAN Stick 6700 è la soluzione perfetta: un mini adattatore che supporta anche il Wi-Fi 7 sulla banda 6 GHz e fornisce comodamente la massima velocità internet e stabilità ottimale. Grazie alla sua semplice configurazione, è pronto per l’uso con qualsiasi router e WPS in pochissimo tempo. Anche il FRITZ!Fon M3 festeggia la sua prima mondiale; non solo gli utenti possono effettuare chiamate cordless di qualità HD, ma possono anche usarlo per controllare facilmente e comodamente la loro smart home.

FRITZ!Box 7630 e 4630: Wi-Fi 7 per tutte le case

Due nuovi router sono stati aggiunti alla gamma di prodotti che rendono il moderno Wi-Fi 7 accessibile a tutti. Il 7630 è l’introduzione ideale al mondo del Wi-Fi 7, con Multi-Link Operation (MLO). Supporta connessioni DSL con velocità fino a 300 Mbit/s e offre una connessione stabile e affidabile per uso in ufficio domestico e attività online quotidiane. Il 4630 è la scelta migliore per utenti che hanno già un modem in fibra ottica (ONT). Grazie al Wi-Fi 7 dual-band e sia una porta LAN che WAN da 2,5-Gigabit, garantisce gaming a bassa latenza e streaming fluido e senza interruzioni. Oltre all’internet veloce, entrambi i modelli offrono le popolari funzionalità del brand per la telefonia, la smart home (tramite DECT ULE) e la massima sicurezza di rete grazie a IPv6.

Un FRITZ! per tutte le connessioni in fibra ottica

Come produttore europeo, l’azienda conosce le esigenze delle reti in fibra ottica con tutte le fasi di espansione di GPON, AON e XGS-PON con velocità fino a 10 Gbit/s. I modelli FRITZ!Box per fibra ottica rendono disponibili al grande pubblico prestazioni Wi-Fi al top e facile usabilità. I nuovi modelli Fiber 5690 XGS, 5690 Pro e il 5690 che sarà presto disponibile nei negozi offrono ai clienti internet ultraveloce sia collegandosi direttamente alla connessione in fibra ottica che attraverso un modem. Tutti e tre i modelli in fibra ottica lasciano il segno per la massima interoperabilità nelle reti in fibra. Le funzionalità high-end, che includono Wi-Fi potente, VPN veloce, funzioni versatili per smart home e telefonia, offrono agli utenti la massima comodità durante la navigazione, il gaming o le videoconferenze.

Gamma potente: ripetitori Wi-Fi 7, Mesh Wi-Fi Set e il FRITZ!Repeater 1610 Outdoor

I nuovi ripetitori Wi-Fi Mesh FRITZ!Repeater 1700 e FRITZ!Repeater 2700 sono ora disponibili per offrire una maggiore copertura Wi-Fi 7 in tutta la casa. Anche in appartamenti labirintici o su più piani, è un gioco da ragazzi per i Mesh Repeater espandere la portata Wi-Fi per la miglior navigazione possibile in ogni stanza. Saranno anche svelati i FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 1700 e 2700, in grado di fornire connessioni internet stabili e forti, con miglioramenti per quel che riguarda latenza, velocità e throughput, e che possono essere utilizzati con qualsiasi router, offrendo tutte le funzionalità e comodità del Mesh quando vengono utilizzati come Mesh Master. Per la semplice e veloce installazione è sufficiente l’app gratuita MyFRITZ!App. Per il miglior Wi-Fi all’aperto sarà presto disponibile il nuovo FRITZ!Repeater 1610 Outdoor con Wi-Fi 6, certificato IP54 e alimentato tramite Power over Ethernet (PoE).

Novità per la Smart Home e FRITZ!OS

Anche la presa intelligente FRITZ!Smart Energy 201 con il suo design moderno e compatto è nuova di zecca. Puoi sperimentare questa nuova aggiunta e tutti i prodotti smart dal vivo nello showroom della smart home. Qui potrai dare un’occhiata alle nuove funzionalità incluse nel rollout del FRITZ!OS 8.20, che includono la visualizzazione dei dati letti da FRITZ!Smart Energy 250 dal contatore di esportazione in FRITZ!OS, il display energetico avanzato in MyFRITZ!Net e un’interazione più versatile con dispositivi Zigbee e Matter. Tutti i dispositivi FRITZ!Box e FRITZ!Repeater beneficiano anche di nuove funzionalità con FRITZ!OS 8.20 come FRITZ! Failsafe, gestione energetica migliorata e Wi-Fi Mesh ottimizzato.

Dettagli sui nuovi prodotti FRITZ!

FRITZ!Box 5690 XGS

Router per fibra ottica ad alta velocità fino a 10 Gbit/s

Supporta lo standard in fibra ottica XGS-PON

Wi-Fi Mesh, 4 x 4, su 5 GHz e 2,4 GHz, Wi-Fi 7

Velocità Wi-Fi: 5 GHz fino a 5760 Mbit/s; 2,4 GHz fino a 1376 Mbit/s (Wi-Fi 7)

1 porta WAN/LAN da 10 Gbit/s e 4 porte LAN da 1 Gbit/s

1 porta USB 3.0 per chiavette mobile, storage e stampanti

Telefonia tramite DECT, IP/SIP e 1 porta analogica (FXS)

Funzioni Smart Home tramite DECT ULE

FRITZ!OS con VPN, parental control, media server, FRITZ!NAS, accesso ospiti Wi-Fi e molto altro

Informazioni su lancio commerciale e prezzo al pubblico (RRP) in arrivo

FRITZ!Box 5690

Già disponibile tramite provider; informazioni su lancio commerciale e prezzo al pubblico (RRP) in arrivo

FRITZ!Box 7630

Supporta DSL inclusi supervectoring 35b fino a 300 Mbit/s

Wi-Fi Mesh, 2 x 2, su 5 GHz e 2,4 GHz, Wi-Fi 7

Velocità Wi-Fi: 5 GHz fino a 2880 Mbit/s; 2,4 GHz fino a 688 Mbit/s (Wi-Fi 7)

1 porta WAN/LAN da 2,5 Gbit/s e 3 porte LAN da 1 Gbit/s

1 porta USB 3.0 per chiavette mobile, storage e stampanti

Telefonia tramite DECT, IP/SIP e 1 porta analogica (FXS)

Funzioni Smart Home tramite DECT ULE

FRITZ!OS con VPN, parental control, media server, FRITZ!NAS, accesso ospiti Wi-Fi e molto altro

Informazioni su lancio commerciale e prezzo al pubblico (RRP) in arrivo

FRITZ!Box 4630

Router wireless per modem a fibra ottica (ONT) fino a 2,5 Gbit/s

Wi-Fi Mesh, 2 x 2, su 5 GHz e 2,4 GHz, Wi-Fi 7

Velocità Wi-Fi: 5 GHz fino a 2880 Mbit/s; 2,4 GHz fino a 688 Mbit/s (Wi-Fi 7)

1 porta WAN da 2,5 Gbit/s, 1 porta LAN da 2,5 Gbit/s e 2 porte LAN da 1 Gbit/s

1 porta USB 3.0 per chiavette mobile, storage e stampanti

Telefonia tramite DECT, IP/SIP e 1 porta analogica (FXS)

Funzioni Smart Home tramite DECT ULE

FRITZ!OS con VPN, parental control, media server, FRITZ!NAS, accesso ospiti Wi-Fi e molto altro

Informazioni su lancio commerciale e prezzo al pubblico (RRP) in arrivo

FRITZ!Box 6825

Router wireless per comunicazioni mobili via 4G e 3G fino a 300 Mbit/s

Wi-Fi 6 fino a 600 Mbit/s (2,4 GHz)

Estende la rete domestica con Wi-Fi Mesh

1 porta LAN Gigabit

Alimentazione tramite USB Type-C

Compatibile con reti mobili di tutto il mondo

Informazioni su lancio commerciale e prezzo al pubblico (RRP) in arrivo

FRITZ!Repeater 2700

Ripetitore Wi-Fi dual-band per estendere la copertura

Wi-Fi Mesh, 4 x 4 su 5 GHz e 2 x 2 su 2,4 GHz, Wi-Fi 7

Velocità Wi-Fi: 5 GHz fino a 5760 Mbit/s; 2,4 GHz fino a 688 Mbit/s (Wi-Fi 7)

1 porta LAN da 2,5 Gbit/s per collegamento via cavo o dispositivi compatibili in rete

Crittografia WPA3

Adotta nome e password della rete esistente con qualsiasi router wireless tramite WPS

Utilizzabile con qualsiasi router wireless

L’app FRITZ!App Wi-Fi aiuta a trovare il posizionamento ottimale in casa

Informazioni su lancio commerciale e prezzo al pubblico (RRP) in arrivo

FRITZ!Repeater 1700

Ripetitore Wi-Fi dual-band per estendere la copertura

Wi-Fi Mesh, 2 x 2 su 5 GHz e 2,4 GHz, Wi-Fi 7

Velocità Wi-Fi: 5 GHz fino a 2880 Mbit/s; 2,4 GHz fino a 688 Mbit/s (Wi-Fi 7)

Porta LAN Gigabit per collegamento via cavo o dispositivi compatibili in rete

Adotta nome e password della rete esistente con qualsiasi router wireless tramite WPS

Utilizzabile con qualsiasi router wireless

L’app FRITZ!App Wi-Fi aiuta a trovare il posizionamento ottimale in casa

Informazioni su lancio commerciale e prezzo al pubblico (RRP) in arrivo

FRITZ!Repeater 1610 Outdoor

Ripetitore Wi-Fi dual-band per estendere la copertura all’aperto e al chiuso

Wi-Fi Mesh, 2 x 2 su 5 GHz e 2,4 GHz, Wi-Fi 6

Velocità Wi-Fi: 5 GHz fino a 2400 Mbit/s; 2,4 GHz fino a 600 Mbit/s (Wi-Fi 6)

Certificato IP54, resistente ai raggi UV, per uso esterno

Resistente agli agenti atmosferici con Power over Ethernet (PoE+)

Design compatto con supporti intercambiabili per router interni ed esterni

Porta LAN Gigabit sull’alimentatore per collegamento via cavo o dispositivi compatibili in rete

Utilizzabile con qualsiasi router Internet tramite LAN

Informazioni su lancio commerciale e prezzo al pubblico (RRP) in arrivo

FRITZ!WLAN Stick 6700

Wi-Fi 7 per tutti i notebook e PC Windows

Wi-Fi tri-band, 2 x 2 su 6, 5 e 2,4 GHz, Wi-Fi 7

Velocità Wi-Fi: 5 e 6 GHz fino a 2880 Mbit/s; 2,4 GHz fino a 688 Mbit/s (Wi-Fi 6)

Utilizzabile con qualsiasi router wireless

Informazioni su lancio commerciale e prezzo al pubblico (RRP) in arrivo

FRITZ!Smart Energy 201

Presa smart per la Smart Home FRITZ!

Integrazione nella rete domestica via DECT

Design compatto per un uso pratico in qualsiasi presa

Configurazione semplice tramite FRITZ!App Smart Home o FRITZ!Box

Controllo da casa o in mobilità tramite app, PC, notebook, tablet; da casa anche con FRITZ!Fon, FRITZ!Smart Control 440 o tramite comandi vocali con FRITZ!Smart Gateway e tutti i comuni controller Matter

Basso consumo energetico, inferiore a 0,2 W

Crittografia sicura già al momento della consegna

Informazioni su lancio commerciale e prezzo al pubblico (RRP) in arrivo

FRITZ!Fon M3