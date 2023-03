Fronte commercial: gli ultimi annunci di Dell

Sul fronte commercial Dell Technologies ha presentato nuovi design e funzionalità di collaborazione e livelli di prestazioni. In particolare, il nuovo portafoglio di commercial PC offre soluzioni innovative sia per l’IT sia per gli utenti finali, progettate per lavorare ovunque.

Sebbene oggi si possa affermare che si lavora da qualsiasi luogo, esistono ancora delle limitazioni che ostacolano le nostre esperienze lavorative. Superare queste sfide è al centro della filosofia di design di Dell e si traducono nelle innovazioni introdotte sul fronte commercial, dal device all’ecosistema, fino al software e alle soluzioni che aumentano connessione e collaborazione.

Latitude. Le novità riguardano numerose innovazioni e un design mirato e dettagliato, funzionalità avanzate di collaborazione audio e video, materiali sostenibili e tecnologia della tastiera mini-LED a risparmio di batteria.

Precision. Le migliorie riguardano tutte le workstation mobili e fisse Precision – compresi i più recenti processori Intel® Core™ di 13a generazione e le GPU NVIDIA RTX Ada Generation Laptop per soddisfare le esigenze di creativi, designer ed ingegneri che tra le priorità hanno le prestazioni e le capacità grafiche per eseguire applicazioni e software ad alta intensità grafica.

OptiPlex. una nuova gamma di OptiPlex ideata per rispondere alle richieste dei clienti, più facile da configurare, acquistare e gestire. Semplificazione del portafoglio in modo che i clienti possano identificare rapidamente il sistema in base alle esigenze di spazio di lavoro e di prestazioni, oltre che più smart per essere gestito (anche in migliaia di dispositivi) più facilmente dall’IT.

PC fronte commercial: un ecosistema ramificato

Una configurazione di lavoro moderna richiede soluzioni software ed ecosistemi attorno all’endpoint per poter massimizzare in modo efficiente la nostra produttività.

Dell UltraSharp 49 Curved USB-C Hub è stato progettato per i trader finanziari, gli ingegneri e gli analisti e per la produttività multischermo; consente di collegare e visualizzare i contenuti di due PC contemporaneamente su un unico monitor. La tecnologia del pannello IPS Black con rapporto di contrasto 2000:1 offre un contrasto di colore due volte superiore rispetto agli IPS convenzionali su un ampio angolo di visione. Il monitor con hub USB-C offre una serie di opzioni di connettività che alimentano il laptop fino a 90W e forniscono una connessione da 2,5GbE tramite la porta Ethernet integrata. Infine, il monitor è dotato di ComfortView Plus per un maggiore comfort della vista e la funzione pop-out integrata consente di accedere rapidamente alle porte per collegare facilmente i dispositivi esterni.

L’ultima versione di Dell Optimizer estende l’intelligenza dal PC al resto dell’ecosistema, consentendo di gestire più facilmente display e periferiche in un’unica interfaccia. La funzione di cancellazione dell’eco elimina gli echi di distrazione per tutti i partecipanti alla chiamata, mentre il monitoraggio della qualità della voce avvisa con un pop-up quando la qualità della voce è scadente.