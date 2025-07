Galaxy Z Flip7: da Samsung l’AI formato tascabile

L’innovazione e l’Intelligenza Artificiale diventano tascabili.

Samsung Electronics presenta Galaxy Z Flip7, lo smartphone compatto con funzionalità multimodali basate sull’intelligenza artificiale, ora dotato di una nuova FlexWindow. Abbastanza piccolo da entrare in tasca, ma potente al punto da offrire un’assistenza intelligente sempre a portata di mano, unisce la Galaxy AI con una FlexWindow edge-to-edge completamente rinnovata, un comparto fotografico di altissimo livello e un design compatto e iconico. Dall’AI vocale più intuitiva alla migliore selfie experience, Galaxy Z Flip7 è il compagno tascabile intelligente pensato per un’interazione fluida e affidabile, ogni giorno.

“Galaxy Z Flip7 dimostra che l’intelligenza più avanzata può racchiudersi in un formato tascabile”, ha commentato TM Roh, President e Active Head of the Device eXperience (DX) di Samsung Electronics. “Grazie all’integrazione delle funzionalità AI più evolute nella nuova FlexWindow, abbiamo creato un dispositivo capace di adattarsi, anticipare e potenziare gli utenti, aprendo la strada a un modo più intelligente e intuitivo di interagire con il mondo”.

La più grande e luminosa FlexWindow di sempre nel nuovo Galaxy Z Flip7

Il nuovo Galaxy Z Flip7 offre un’esperienza visiva immersiva e funzionale: i contenuti scorrono con eleganza sulla nuova FlexWindow edge-to-edge, che porta le funzioni essenziali sempre in primo piano. Scrivere messaggi rapidi, controllare la propria agenda o scattare selfie di alta qualità è più semplice che mai. La FlexWindow più luminosa mai vista su un Galaxy Z Flip garantisce una visione nitida anche sotto la luce diretta del sole, con una fluidità eccezionale grazie al refresh rate fino a 120Hz.

FlexWindow Super AMOLED da 4,1’’ è la più grande mai vista su uno Z Flip, ora completamente utilizzabile da bordo a bordo.

è la più grande mai vista su uno Z Flip, ora completamente utilizzabile da bordo a bordo. Con una luminosità di 2.600 nit e un refresh rate fino a 120Hz sia per il display principale che per la FlexWindow, Galaxy Z Flip7 garantisce un’esperienza di utilizzo ultra-fluida durante lo scrolling, lo streaming e il gaming. Inoltre, la nuova FlexWindow integra Vision Booster , migliorando la visibilità all’aperto per restare sempre connessi, ovunque ci si trova.

e un sia per il display principale che per la FlexWindow, Galaxy Z Flip7 garantisce un’esperienza di utilizzo ultra-fluida durante lo scrolling, lo streaming e il gaming. Inoltre, la nuova FlexWindow integra , migliorando la visibilità all’aperto per restare sempre connessi, ovunque ci si trova. Il display interno è un Dynamic AMOLED 2X da 6,9”, pensato per un’esperienza immersiva.

Il Galaxy Z Flip più sottile e resistente di sempre

Progettato per la massima portabilità, Galaxy Z Flip7 unisce prestazioni al top in un design compatto e raffinato. Sta comodamente in tasca o in una pochette, perfetto per rispondere a una chiamata durante un caffè o per scattare foto velocemente. E non è solo bello: è robusto e costruito per resistere agli imprevisti della vita quotidiana.

Pesa solo 188 grammi e misura 13,7 mm da chiuso: è il Galaxy Z Flip più sottile mai realizzato.

Cover e retro sono protetti da Corning Gorilla Glass Victus 2 .

. Armor FlexHinge è più sottile della generazione precedente, con un design ottimizzato e materiali rinforzati per una piega più fluida e duratura.

è più sottile della generazione precedente, con un design ottimizzato e materiali rinforzati per una piega più fluida e duratura. Il telaio in Armor Aluminum garantisce resistenza e solidità.

Più potenza, maggiore intelligenza

Nonostante Galaxy Z Flip7 sia stato reso più sottile e raffinato in ogni suo aspetto, ora integra una batteria più grande e un display ancora più ampio – il tutto in un formato ancora più compatto. La batteria più potente mai avuta nella serie Galaxy Z Flip offre energia sufficiente per guardare un film in più senza la necessità di ricaricare il dispositivo. È possibile ascoltare musica o podcast durante lunghi spostamenti, modificare foto velocemente e condividere aggiornamenti per tutta la giornata, senza interruzioni.

La batteria da 4.300 mAh è la più grande mai montata su un Galaxy Z Flip, e garantisce fino a 31 ore di riproduzione video con una sola carica.

è la più grande mai montata su un Galaxy Z Flip, e garantisce fino a 31 ore di riproduzione video con una sola carica. Galaxy Z Flip7 è alimentato dal più recente processore a 3 nm , personalizzato per Galaxy, con CPU, GPU e NPU ancora più potenti rispetto a Galaxy Z Flip6, perfetto per lo stile di vita di oggi.

, personalizzato per Galaxy, con CPU, GPU e NPU ancora più potenti rispetto a Galaxy Z Flip6, perfetto per lo stile di vita di oggi. Samsung DeX arriva per la prima volta su Galaxy Z Flip7, permettendo di trasformarlo all’istante in una postazione di lavoro portatile: basta aprirlo, collegarlo a uno schermo e accedere immediatamente a strumenti in stile PC per un multitasking avanzato.

AI, tascabile e perfetta

Con una FlexWindow migliorata per offrire maggiore usabilità e una Galaxy AI più intelligente e intuitiva che mai, Galaxy Z Flip7 inaugura una nuova era di praticità e funzionalità, permettendo di usare la voce per cercare, ottenere risposte ed eseguire azioni direttamente dalla FlexWindow. Alimentato dalla nuova One UI 8 e da Android 16 fin dal primo avvio, offre vere esperienze di AI multimodale ottimizzate per il design iconico del Flip, con un numero sempre maggiore di funzioni gestibili direttamente dallo schermo esterno. Questa esperienza intuitiva, pensata per l’uso con una sola mano, ridefinisce produttività e personalizzazione, rendendo Galaxy Z Flip7 il compagno ideale – che si stia viaggiando in giro per il mondo o affrontando una giornata intensa.

Galaxy Z Flip7 porta la personalizzazione basata su AI a un nuovo livello, adattandosi a ogni stile e routine. Dalle proposte di wallpaper curate ai suggerimenti di emoji, colori e widget, FlexWindow diventa un’estensione dinamica. Che si stia preparando un viaggio o si voglia semplicemente riflettere sul proprio stato d’animo, la personalizzazione è intuitiva e in costante evoluzione.

Gemini Live è ora disponibile direttamente sulla FlexWindow , per usare la voce per cercare informazioni ed eseguire compiti – completamente a mani libere. Se ci si sta preparando per un viaggio all’estero, basta dire a Gemini di cosa si ha bisogno. Può recuperare i dettagli del volo da Samsung Wallet, impostare un promemoria per l’orario di partenza verso l’aeroporto e perfino trovare i ristoranti più apprezzati nella destinazione – salvando tutte queste informazioni in Samsung Notes per un accesso più facile in seguito. È come avere un assistente personale, direttamente sullo schermo esterno.

, per usare la voce per cercare informazioni ed eseguire compiti – completamente a mani libere. Se ci si sta preparando per un viaggio all’estero, basta dire a Gemini di cosa si ha bisogno. Può recuperare i dettagli del volo da Samsung Wallet, impostare un promemoria per l’orario di partenza verso l’aeroporto e perfino trovare i ristoranti più apprezzati nella destinazione – salvando tutte queste informazioni in Samsung Notes per un accesso più facile in seguito. È come avere un assistente personale, direttamente sullo schermo esterno. Con la condivisione della fotocamera su Gemini Live , ricevere aiuto in tempo reale è facile quanto puntare l’obiettivo. Che si stia preparando la valigia o decidendo cosa indossare, basta mostrare a Gemini quello che si sta guardando. Si può chiedere, ad esempio: “Quale di questi outfit è più adatto al meteo di Seoul?” e Gemini risponderà, proprio come farebbe un amico fidato.

, ricevere aiuto in tempo reale è facile quanto puntare l’obiettivo. Che si stia preparando la valigia o decidendo cosa indossare, basta mostrare a Gemini quello che si sta guardando. Si può chiedere, ad esempio: “Quale di questi outfit è più adatto al meteo di Seoul?” e Gemini risponderà, proprio come farebbe un amico fidato. Now Bar mostra in tempo reale l’attività delle app, l’avanzamento dei podcast e le notifiche direttamente sulla cover screen, ed è ora integrata con un numero ancora maggiore di app di terze parti. Con un rapido sguardo alla FlexWindow si può vedere quale brano è in riproduzione, dare un’occhiata ai risultati delle partite di calcio e molto altro.

mostra in tempo reale l’attività delle app, l’avanzamento dei podcast e le notifiche direttamente sulla cover screen, ed è ora integrata con un numero ancora maggiore di app di terze parti. Con un rapido sguardo alla FlexWindow si può vedere quale brano è in riproduzione, dare un’occhiata ai risultati delle partite di calcio e molto altro. Now Brief offre aggiornamenti giornalieri ancora più personalizzati, inclusi traffico, promemoria, eventi in calendario e sintesi delle attività fitness. Si possono ricevere suggerimenti personalizzati su musica e video in base ad abbonamenti e interessi, e accedere facilmente ai dati su salute e benessere raccolti da Samsung Health e da Galaxy Watch.

offre aggiornamenti giornalieri ancora più personalizzati, inclusi traffico, promemoria, eventi in calendario e sintesi delle attività fitness. Si possono ricevere suggerimenti personalizzati su musica e video in base ad abbonamenti e interessi, e accedere facilmente ai dati su salute e benessere raccolti da Samsung Health e da Galaxy Watch. L’orologio della FlexWindow si adatta in tempo reale allo sfondo, avvolgendo elementi come volti o oggetti presenti nell’immagine, così da non risultare mai invasivo e far sì che l’ora sia sempre leggibile. Che si tratti di un selfie in primo piano o di uno skyline scenico, la schermata di blocco garantisce che l’orologio sia sempre visibile senza disturbare la visuale.

Il Samsun Galaxy Z Flip7 è anche uno studio fotografico tascabile

Galaxy Z Flip7 porta la fotografia a livello flagship e offre la migliore selfie camera mai realizzata da Samsung. Grazie al motore avanzato ProVisual Engine, ottimizza automaticamente ogni scena per scatti nitidi e dettagliati in qualsiasi condizione di luce, senza bisogno di regolazioni manuali. Dai momenti giocosi con il proprio animale domestico, ai festival affollati fino ai ritratti al tramonto, Galaxy Z Flip7 garantisce risultati sorprendenti – senza bisogno di un cavalletto e senza neanche aprire il dispositivo.

Il doppio sistema di fotocamere posteriori include un obiettivo grandangolare da 50MP e un ultra-grandangolo da 12MP , offrendo una qualità d’immagine da vero top di gamma in qualsiasi condizione di luce – sia per panorami mozzafiato che per selfie di alta qualità.

e un , offrendo una qualità d’immagine da vero top di gamma in qualsiasi condizione di luce – sia per panorami mozzafiato che per selfie di alta qualità. Grazie alla Nightography potenziata, gli utenti possono catturare foto vivide anche in ambienti con scarsa illuminazione, grazie a regolazioni migliorate della luce e alla riduzione di rumore e di fotogrammi sfocati.

potenziata, gli utenti possono catturare foto vivide anche in ambienti con scarsa illuminazione, grazie a regolazioni migliorate della luce e alla riduzione di rumore e di fotogrammi sfocati. HDR a 10 bit garantisce colori più ricchi, contrasti più profondi e dettagli ancora più vividi, a qualsiasi ora del giorno.

garantisce colori più ricchi, contrasti più profondi e dettagli ancora più vividi, a qualsiasi ora del giorno. Galaxy Z Flip7 porta i selfie a un livello superiore, direttamente dalla FlexWindow. I nuovi Filtri in tempo reale permettono di visualizzare l’anteprima e perfezionare gli scatti con FlexCam all’istante. E con il nuovo Zoom a scorrimento , si può ingrandire o ridurre l’inquadratura con uno swipe – ideale per catturare outfit interi o includere tutti nella foto per un selfie di gruppo perfetto.

permettono di visualizzare l’anteprima e perfezionare gli scatti con FlexCam all’istante. E con il nuovo , si può ingrandire o ridurre l’inquadratura con uno swipe – ideale per catturare outfit interi o includere tutti nella foto per un selfie di gruppo perfetto. Con Doppia anteprima, sia chi scatta sia chi è inquadrato possono vedere la composizione in tempo reale sulla FlexWindow, per ottenere subito lo scatto perfetto.

Si possono trasformare i momenti quotidiani con il proprio animale domestico in scatti creativi con Studio ritratti: basta scegliere tra stili cartoon giocosi, effetti fish-eye divertenti o con una finalità professionale e raffinata.

Samsung Galaxy Z Flip7 FE

Samsung presenta anche Galaxy Z Flip7 FE, portando l’esperienza dei pieghevoli a un numero ancora maggiore di utenti. Compatto da chiuso e ampio da aperto, Galaxy Z Flip7 FE è dotato di un display principale da 6,7 pollici per un’esperienza visiva immersiva. La FlexCam da 50MP consente di scattare selfie e registrare video di alta qualità in Flex Mode, permettendo di creare contenuti a mani libere, senza nemmeno aprire il dispositivo. Now Brief mostra aggiornamenti utili come meteo, agenda quotidiana e avvisi sul traffico in un layout ottimizzato per il design compatto di Galaxy Z Flip7 FE. Disponibile nei colori Black e White, il dispositivo offre un’estetica minimalista che si abbina perfettamente al suo design intelligente e pieghevole.

Sicurezza che guarda al futuro

Man mano che le esperienze mobili diventano sempre più intelligenti e interconnesse, Samsung rafforza le fondamenta che le proteggono, presentando nuove misure di protezione per l’AI on-device, ampliando il rilevamento delle minacce tra dispositivi e migliorando la sicurezza di rete con crittografia quantum-resistant. One UI 8 introduce una maggiore privacy per le esperienze AI personalizzate, rafforzata dal nuovo Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP). KEEP crea ambienti di archiviazione crittografati e specifici per ogni app all’interno dell’area sicura della memoria del dispositivo, garantendo che ogni app possa accedere solo alle proprie informazioni sensibili e a nient’altro. Con One UI 8, Samsung potenzia anche Knox Matrix per offrire una protezione più proattiva e facile da usare in tutto l’ecosistema Galaxy. Inoltre, nell’ambito del suo costante impegno per la sicurezza quantistica, Samsung sta integrando la crittografia post-quantistica per il Wi-Fi protetto. Questo miglioramento protegge il processo di scambio alla base delle connessioni crittografate, contribuendo a garantire una solida privacy anche sulle reti pubbliche.

Disponibilità

È già possibile preordinare Galaxy Z Flip7. Dal 22 luglio 2025 Galaxy Z Flip7 sarà disponibile nelle varianti di colore Jetblack, Blue Shadow, Coralred e Mint Mint in esclusiva su Samsung Shop Online e presso il Samsung Experience Store del “Centro Commerciale Il Centro” di Arese). Galaxy Z Flip FE è disponibile in Black e White.

Per una maggiore tranquillità, Samsung Care+ offre una copertura completa per danni accidentali, riparazioni e sostituzioni. Inoltre, per gli utenti che amano avere sempre la tecnologia più recente, Samsung introduce il nuovo Samsung Galaxy Club.

Inoltre, con Galaxy Z Flip7 sarà possibile ottenere l’accesso esteso a Google AI Pro e 2 TB di archiviazione cloud per 6 mesi senza alcun costo aggiuntivo.

Galaxy Z Flip7 sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.279

nella versione da 12 GB + 512GB ad un prezzo consigliato di €1.399

Galaxy Z Flip7 FE sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €1.069

nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.129

Acquistando Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Flip7 FE dal 9 luglio 2025 al 24 luglio 2025 incluso presso gli operatori e i rivenditori online e sul sito Samsung.com, è possibile raddoppiare lo spazio di archiviazione prescelto, e ottenere:

Galaxy Z Flip7 da 512GB al prezzo di Galaxy Z Flip7 da 256GB

Galaxy Z Flip7 FE da 256GB al prezzo di Galaxy Z Flip 7 FE da 128GB

Specifiche tecniche