Genetec amplia l’offerta delle soluzioni per il controllo degli accessi ad alta sicurezza

Genetec, provider d’eccellenza di tecnologie per soluzioni di sicurezza unificata, sicurezza pubblica, processi aziendali e di business intelligence, lancia il nuovo modulo I/O che amplia la propria offerta di sistemi per il controllo accessi ad alta sicurezza. Sviluppato da STid, produttore leader di tecnologie di controllo accessi ad alta sicurezza, il nuovo modulo I/O consente ai clienti in Europa di soddisfare le più severe normative di conformità per quanto riguarda la sicurezza informatica.

Ogni elemento del sistema di controllo degli accessi ad alta sicurezza Genetec e STid – dalle credenziali al reader del controller e al software – utilizza protocolli crittografati e funzionalità avanzate di sicurezza informatica. Ciò garantisce un’implementazione sicura del controllo degli accessi e fornisce la massima protezione nei confronti delle minacce alla sicurezza informatica che sono in costante evoluzione.

Il sistema di controllo accessi Genetec ad alta sicurezza, unitamente al modulo STid I/O, è la soluzione ideale per enti governativi, settori a elevata sicurezza e servizi essenziali come oil & gas, utility, banche, produzione industriale e sanità. Offre un modo sicuro per gestire i punti di accesso, garantendo al contempo che le informazioni sensibili rimangano all’interno del perimetro protetto.

Grazie al design compatto, la nuova soluzione consente una facile distribuzione e protezione contro potenziali minacce, poiché non memorizza dati sensibili che potrebbero essere sfruttati per la clonazione delle credenziali, in questo modo si riduce significativamente il rischio di violazioni, elevando così la sicurezza informatica aziendale nel suo complesso.

“La partnership con STid rafforza il nostro impegno nel fornire soluzioni di controllo degli accessi ad alta sicurezza e grazie agli standard aperti, le aziende possono di scegliere la tecnologia più adatta alle proprie esigenze”, ha affermato Thibaut Louvet, Senior Product Groups Director, Security Center di Genetec “. Con questo approccio, i nostri partner e i clienti al livello europeo possono beneficiare di una soluzione flessibile, scalabile e conforme in grado di soddisfare anche le normative più severe in materia di sicurezza informatica”.

“La collaborazione di lunga data con Genetec si fonda sul comune obiettivo di offrire agli utenti finali la migliore e più sicura esperienza “, ha affermato Vincent Dupart, CEO di STid. “Questo innovativo modulo I/O amplia la nostra offerta e soddisfa i requisiti delle architetture trasparenti. È conforme alle normative europee e consente ai nostri clienti di abbracciare i più elevati requisiti di sicurezza senza compromettere la personalizzazione e la scalabilità”.

Il nuovo modulo STid I/O sarà disponibile nel quarto trimestre del 2024 tramite i partner di canale accreditati Genetec in Europa e sarà presentato in occasione della fiera Security Essen (Germania) presso lo stand Genetec 8C12 dal prossimo 17 settembre 2024.