Gigaset COMFORT 550 per l’home office e i piccoli uffici

Le attese per le innovazioni Gigaset nel comparto dei cordless sono sempre molto alte e questa volta l’azienda si è superata partendo da una base tecnologica già molto elevata.

COMFORT 550 si contraddistingue per un design rinnovato nel quale spicca il display a colori da 2,2 pollici con una grafica elegante e caratteri di facile lettura incastonato nella superficie nera lucida del portatile.

Grandi pulsanti illuminati con un punto di pressione ben evidente si fondono visivamente con lo chassis di colore argento. Il Gigaset COMFORT 550 ha decisamente raggiunto l’obiettivo di essere anche un bellissimo complemento d’arredo.

Niente più chiamate indesiderate

Grazie alla rinnovata tecnologia di blocco delle chiamate di Gigaset, COMFORT 550 protegge in modo affidabile da chiamate pubblicitarie come anche da pericolose truffe telefoniche. Fino a 150 numeri di telefono possono essere inseriti in una lista di blocco o presi direttamente dalla lista delle chiamate. Il nuovo apparecchio è in grado di bloccare tutte le chiamate ad eccezione di quelle dei numeri presenti in rubrica. Anche le chiamate anonime possono essere bloccate o silenziate.

Con la funzione di controllo dell’orario, il telefono viene silenziato a orari prestabiliti, ma non per i chiamanti presenti nella rubrica VIP.

La memoria contiene fino a 200 contatti, ognuno dei quali con fino a tre numeri di telefono e include la data del compleanno dell’intestatario della voce.

Così sarà più facile ricordarsi di una telefonata di auguri.

Immagini e suoni a scelta

Che si preferisca un display scuro oppure bianco ad alto contrasto, o un orologio analogico oppure digitale quale sfondo del display, Gigaset COMFORT 550 offre varie opzioni di personalizzazione.

Anche per quel che riguarda l’acustica il nuovo apparecchio propone due profili con diverse gamme di frequenza e una perfetta compatibilità con gli apparecchi acustici per garantire un’esperienza di ascolto ottimale.

La qualità del suono e il volume sono molto elevati anche in modalità vivavoce come ci si aspetta da un leader come Gigaset.

Il volume della suoneria può essere impostato su cinque livelli o in crescendo, e ai chiamanti importanti può essere assegnata una propria suoneria che li annuncia fin dal primo trillo.

La segreteria telefonica di Gigaset COMFORT 500 è particolarmente capiente. I messaggi con una durata totale fino a 30 minuti possono essere ascoltati tramite il portatile, la stazione base o anche da remoto.

Un dispositivo intergenerazionale

Alla stazione base si possono collegare fino a sei portatili che possono essere dislocati su piani diversi o in stanze anche distanti l’una dall’altra, come anche in cantina o in garage.

Se collocato nella stanza dei bambini il nuovo telefono Gigaset diventa un baby sitter.

In modalità baby phone, Gigaset COMFORT 550 stabilisce una connessione con altri portatili della casa o con lo smartphone di mamma o papà quando viene superata una certa soglia di rumore.

Se poi i bambini sono un po’ più grandi, la funzione di chiamata diretta è particolarmente pratica: tutti i tasti attivano la composizione di un numero preassegnato, rendendo impossibile sbagliare numero.

Una funzione ideale per i bambini che ancora non sanno leggere.

La tecnologia ECO DECT a bordo del nuovo Gigaset lo trasforma in un oggetto ad alta sostenibilità. Infatti i telefoni a risparmio energetico sono privi di radiazioni in modalità standby e durante una chiamata la potenza di trasmissione si adatta automaticamente alla distanza tra la base e il portatile. Ciò significa che minore è la distanza dalla base di Gigaset COMFORT 550, più basse sono le radiazioni.

Un COMFORT 550 per tutte le occasioni

Gigaset offre COMFORT 550 in diverse varianti.

Il nuovo telefono è disponibile a partire da 59,99 euro. Il modello con segreteria telefonica costa 69,99 euro, il duo con segreteria e due portatili costa 99,99 euro

Per la telefonia Internet e le connessioni basate su IP, il Gigaset COMFORT 550A IP flex a 99,99 euro è la scelta ideale. Collegato alla porta LAN del router o alla rete LAN, il sistema telefonico può gestire fino a sei numeri di telefono basati su IP di diversi provider e assegnare ciascuno al proprio portatile. È possibile avere fino a tre segreterie telefoniche virtuali