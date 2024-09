H570E: nuove cuffie con microfono da Logitech

Logitech annuncia l’arrivo in Italia delle nuove cuffie con microfono H570E, progettate per offrire una soluzione audio ideale ai professionisti che operano in contesti di lavoro sempre più digitali. Le cuffie H570E sono pensate per supportare le esigenze di chi partecipa frequentemente a videoconferenze, meeting virtuali e chiamate, offrendo loro un’esperienza audio di alta qualità che si adatta alle dinamiche del lavoro moderno.

Comfort e qualità: un connubio perfetto per lunghe sessioni di lavoro

Le cuffie Logitech H570E sono state create con l’obiettivo di garantire comfort e produttività. Vantano un design ergonomico e leggero, ma anche piacevoli imbottiture in similpelle e una fascia imbottita per la testa, perfetti per un utilizzo prolungato. Oltre al comfort, H570E sono dotate di tecnologie avanzate come la cancellazione del rumore e dell’eco, nonché di Digital Signal Processing (DSP) che filtra i rumori indesiderati garantendo conversazioni chiare e senza disturbi.

Un compagno perfetto per il lavoro moderno

Le cuffie H570E sono compatibili con le principali piattaforme di collaborazione, come Zoom, Cisco e Microsoft Teams. Questa ampia compatibilità assicura non solo il pieno supporto per gli strumenti già in uso in azienda, ma anche la tranquillità di poter integrare facilmente nuove piattaforme che l’azienda potrebbe adottare in futuro. Inoltre, i comandi integrati sul cavo, come il controllo del volume e la funzione di disattivazione audio, consentono agli utenti di gestire le chiamate con facilità. Il cavo anti-groviglio offre maggiore libertà di movimento durante l’utilizzo.

Prezzo e disponibilità

Le cuffie con microfono Logitech H570E sono disponibili in Italia con un prezzo ufficiale di 58,99 euro.