Hard disk per sistemi scalabili e ad alte prestazioni

Synology annuncia il lancio della sua nuova serie di hard disk SAS HAS5300 da 3,5’’ in grado di rispondere efficacemente alla richiesta da parte del mercato di sistemi di archiviazione resilienti, ad alte prestazioni e alte capacità in ambienti enterprise.

Disponibili in tagli da 16 TB, 12 TB e 8 TB, le unità HAS5300 sono la più recente aggiunta nella gamma di hard disk Synology di livello enterprise dopo il lancio sul mercato delle unità serie HAT5300 SATA a gennaio. Rappresentano la soluzione ideale per le soluzioni di storage altamente scalabili della serie SA o UC Synology.

Hard disk con prestazioni elevate per carichi di lavoro mission-critical

Con il supporto per carichi di lavoro di 550 TB/anno e con un MTTF (mean time to failure) di 2,5 milioni di ore, le unità hard disk HAS5300 SAS sono state create per garantire prestazioni costanti al top della categoria anche negli ambienti più impegnativi. La tecnologia persistent write cache contribuisce a garantire ulteriormente l’integrità dei dati per le applicazioni mission-critical.

Sfruttando il protocollo SAS, gli hard disk HAS5300 Synology permettono ai clienti di ottenere una scalabilità fino a 180 unità sulle serie Synology SA ad alte prestazioni o di massimizzare la disponibilità del sistema iSCSI con la configurazione dual controller sull’UC3200 IP SAN attivo-attivo. Le unità supportano anche l’elevata velocità di trasferimento dei dati per configurazioni con uso intenso dei dati.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Peggy Weng, Product Manager presso Synology: «I dischi possono arrivare a velocità di trasferimento dati fino a 274 MB/s, per cui sono la scelta ideale per le imprese in cerca di prestazioni e affidabilità al top. Le unità HAS5300 offrono prestazioni costanti in ambito enterprise, a prescindere che si tratti di videosorveglianza su larga scala, post-produzione multimediale oppure processi a volume elevato».

Studiati per potenziare le performance sui sistemi Synology

Più di 200.000 ore di test di compatibilità e sotto pressione dei tre modelli sui sistemi Synology garantiscono che gli hard disk serie HAS5300 sono impareggiabili per affidabilità e integrazione con le soluzioni Synology, offrendo ai clienti configurazioni di archiviazione affidabili e collaudate.

La serie HAS5300 è stata, inoltre, ottimizzata già in fase di sviluppo per assicurare compatibilità ottimale e prestazioni massime con i sistemi Synology, realizzando in particolare un sensibile miglioramento nelle prestazioni di ricostruzione RAID.

Come concluso da Peggy Weng: «La personalizzazione del firmware e l’ottimizzazione per l’hardware Synology sui sistemi con gli hard disk HAS5300 consentono tempi di ricostruzione RAID più veloci del 27% rispetto ad altre unità di classe analoga disponibili sul mercato, riducendo così nettamente la durata dello stato di compromissione degli array e aiutando i clienti a sostenere una disponibilità del loro sistema sul lungo termine».

Gli aggiornamenti del firmware delle unità HAS5300 sono disponibili insieme ai più recenti aggiornamenti del sistema operativo DiskStation Manager (DSM) di Synology, in modo da ridurre il carico di lavoro dei team IT per la manutenzione e garantire che il sistema utilizzi sempre il software aggiornato.

La serie HAS5300 è coperta da una garanzia limitata di 5 anni di Synology.