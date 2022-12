HIKVISION: risoluzione 8K in registrazione e visualizzazione

La nuova famiglia di NVR 76/77 Serie M targata HIKVISION segna un nuovo paradigma nella videoregistrazione con la risoluzione 8K, pari a 32MP, sia nella registrazione che nella visualizzazione. I nuovi NVR arricchiscono il catalogo Solution, offrendo ai System Integrator un’opzione di qualità superiore per le loro installazioni.

Immagini in risoluzione 8K



La famiglia di NVR 76/77 è ideale per qualsiasi tipo di applicazione di alto livello, laddove l’obiettivo è quello di garantire una registrazione alle più alte risoluzioni, per un’immagine ricca di dettagli quando più sono necessari. Questi modelli si prestano ad essere impiegati con telecamere PanoVu ad alta risoluzione (32MP) o telecamere panoramiche (ColorVu e Acusense) che offrono una risoluzione e un campo visivo più ampio.

Peculiarità della famiglia NVR 76/77

Oltre alla risoluzione 8K in registrazione e in visualizzazione, che li rende unici nel loro genere. Questi NVR, da 8 a 16 ingressi, vantano una capacità di registrazione fino ad 8 canali a 8K(32MP), alte prestazioni di codifica e decodifica, playback simultaneo ad alta risoluzione 2 canali@32 MP, 8 canali@4k (8MP) e 16 canali@4 MP e un’interfaccia allarmi a 16 ingressi e 8 uscite.

Per mantenere in sicurezza i file registrati negli Hard Disk, che possono essere fino a 4 unità e ciascuno fino a 14 TB di capacità, il sistema prevede una funzione di S.M.A.R.T per prevenire la rottura dell’unità disco rigido. L’uscita video HDMI a 8K e la capacità di gestire la banda passante fino a 320Mbps in ingresso e 400Mbps in uscita, rappresentano le caratteristiche uniche che differenziano questi NVR dal resto della gamma; grazie a questa soluzione si possono finalmente sfruttare al massimo la risoluzione delle telecamere a 32 MP assicurando ancora più dettagli nelle immagini registrate.