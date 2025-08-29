HONOR Magic V5: arriva in Europa il nuovo foldable di HONOR

HONOR, azienda attiva a livello mondiale nell’ecosistema dei dispositivi AI, ha annunciato oggi la disponibilità di HONOR Magic V5, lo smartphone pieghevole più avanzato, nei seguenti Paesi: Regno Unito, Francia, Germania, Italia e Spagna. Con soli 8,8mm HONOR Magic V5 è uno tra gli smartphone pieghevoli più sottili al mondo e combina un design industriale leader a livello mondiale con batterie ultra grandi, una durata senza compromessi, fotocamere potenti e funzionalità di produttività intelligenti per offrire un’esperienza d’uso dello smartphone pieghevole senza pari. HONOR Magic V5 sarà disponibile in Italia a partire dal 2 Settembre con il prezzo di listino di 1999 euro con uno sconto di 300 euro.

Ultra-sottile, ultra-resistente, ultra-potente

Realizzato con precisione grazie all’avanzato sistema di produzione AI di HONOR, HONOR Magic V5 ridefinisce il concetto degli smartphone pieghevoli. Con un profilo ultra-sottile di 8,8mm e un design incredibilmente leggero di soli 217g, combina perfettamente eleganza e funzionalità. HONOR Magic V5 è dotato di una batteria da 5820mAh con una capacità ultraelevata e un contenuto di silicio del 15% nelle celle, la tecnologia all’avanguardia della batteria al silicio-carbonio ne garantisce un’eccezionale durata senza compromettere la sua forma elegante.

Il cuore di HONOR Magic V5 è alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon® 8 Elite, che garantisce prestazioni AI di alto livello per soddisfare le esigenze del lavoro e del tempo libero.

Costruito per durare nel tempo, HONOR Magic V5 è progettato per resistere alle intemperie con le classificazioni IP58 e IP59 per la resistenza alla polvere e all’acqua. Il suo design robusto è ulteriormente rafforzato dal NanoCrystal Shield antigraffio di HONOR e dal pannello interno del display rinforzato con fibra di carbonio, che offre una resistenza senza precedenti per l’uso quotidiano.

Gli appassionati di fotografia apprezzeranno il rivoluzionario sistema di fotocamere AI Falcon, che comprende un teleobiettivo periscopico da 64MP Ultra Sensing, una fotocamera principale da 50MP Ultra Light Sensitive e una fotocamera Ultra-Wide da 50MP. Potenziato dall’AI HONOR Image Engine, HONOR Magic V5 apre nuove possibilità nella fotografia con funzioni come AI Enhanced Portrait, AI Super Zoom e Motion Sensing Capture, consentendo agli utenti di catturare ogni momento con una precisione sorprendente.

Massima produttività sullo schermo grande con supporto per lo stilo

HONOR Magic V5 è stato pensato per aumentare la produttività, grazie all’ampio display interno da 7,95 pollici e allo schermo esterno da 6,43 pollici, entrambi pienamente compatibili con l’input tramite stilo per offrire agli utenti maggiore flessibilità e scelta per prendere appunti, fare schizzi o interazioni precise sullo schermo. Con la modalità Multi-Flex migliorata, gli utenti possono interagire con un massimo di tre app contemporaneamente, semplificando la revisione di documenti, le videochiamate e il confronto dei prezzi sulle piattaforme di shopping, il tutto in un’unica visualizzazione.

Con MagicOS 9.0, HONOR Magic V5 è dotato di Google Gemini preinstallato, che introduce funzionalità avanzate di assistente AI, tra cui l’assistenza alla scrittura e all’apprendimento, l’organizzazione delle attività e il supporto in tempo reale della fotocamera e della condivisione dello schermo tramite Gemini Live. Una scorciatoia gestuale “Tap Tap” sviluppata congiuntamente consente agli utenti di attivare immediatamente Gemini con un doppio tocco sul retro del telefono. Per coloro che si affidano allo smartphone per prendere appunti, HONOR Notes integra strumenti di intelligenza artificiale, tra cui riassunto, formattazione, trascrizione e controllo grammaticale, mentre l’app Recorder consente la trascrizione e la traduzione in tempo reale. Insieme, queste funzioni offrono un’esperienza pieghevole di livello superiore, combinando la potenza dell’intelligenza artificiale con la versatilità di un dispositivo a grande schermo per aumentare la produttività.

Liberate la creatività e migliorate la comunicazione con gli strumenti avanzati dell’IA

Oltre alla produttività, l’HONOR Magic V5 apre nuove strade per la creatività e la comunicazione grazie alla suite AI sul dispositivo e nel cloud. AI Image to Video, basato sul modello AI Veo di Google, trasforma foto statiche in videoclip dinamici e realistici in meno di un minuto. Per l’editing fotografico, AI Cutout, AI Eraser, AI Outpainting e AI Upscale forniscono strumenti semplici per riposizionare, rimuovere, estendere e migliorare le immagini. HD Moving Photo cattura immagini in movimento ad alta definizione, immediatamente condivisibili sulle piattaforme dei social media.

La comunicazione è ulteriormente migliorata grazie all’AI Call Translation, una funzione on-device, orientata alla privacy, che fornisce la traduzione in tempo reale delle chiamate in sei lingue, e all’AI Translation, che consente la traduzione istantanea di testi e conversazioni.

Connettività perfetta tra dispositivi e sistemi diversi

HONOR Magic V5 migliora la collaborazione multipiattaforma grazie all’aggiornamento di HONOR Share, che consente il trasferimento bidirezionale di file tra dispositivi Android, iOS, macOS e Windows con velocità fino a 60MB/s. HONOR Magic V5 offre inoltre la più completa funzionalità di clonazione di dispositivi simili, supportando la migrazione senza soluzione di continuità da iPhone, compresi contatti, calendari, foto, note e promemoria. Progettato per i moderni flussi di lavoro, supporta pienamente i comuni formati di documenti d’ufficio delle piattaforme iOS e Windows, oltre a tipi di file professionali come CAD ed EPUB. Sia che si tratti di lavorare su più dispositivi o di migrare da altri ecosistemi, HONOR Magic V5 garantisce una produttività ininterrotta e un’esperienza trasversale ai sistemi senza soluzione di continuità.

Colori, prezzi e disponibilità

HONOR Magic V5 sarà disponibile al prezzo di €1999 con un coupon sconto di €300 su honor.com, nei principali rivenditori di elettronica autorizzati online e presso i principali operatori nei colori Ivory White, Black e Dawn Gold.

Su honor.com HONOR Magic V5 sarà disponibile in bundle con HONOR Magic Pen e con HONOR Super Charger.