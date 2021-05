HP ha recentemente presentato HP EliteOne 800 G8 All-in-One (AiO), il dispositivo che assicura una collaboration più efficace negli ambienti di lavoro ibridi, oltre ad alcuni nuovi commercial PC desktop.

Con il 32% dei dipendenti che si prevede lavoreranno da casa anche nel prossimo futuro e il 26% che dividerà il proprio tempo tra casa e ufficio, la tecnologia che aiuta a colmare la distanza fisica tra i componenti del team e i colleghi è oggi più che mai fondamentale.

HP EliteOne 800 G8 All-in-One (AiO) è una vera e propria “virtual conference powerhouse”: pensato per collaborare e connettersi con gli altri, favorisce la produttività e porta ad un livello successivo il proprio stile di lavoro a casa o in ufficio. Inoltre, è il primo commercial AiO del settore ad offrire la riduzione del rumore basata su IA e la funzione presence awareness, che consente di risparmiare tempo grazie al log-in e il log-out hands-free e di proteggere i dati.

Parte del portafoglio PC più sostenibile del settore, HP EliteOne 800 G8 All-in-One è responsabilmente realizzato con plastiche potenzialmente destinate all’oceano nella custodia dell’altoparlante e viene venduto in un imballaggio in molded pulp riciclabile al 100%. È certificato ENERGY STAR e registrato EPEAT in 19 paesi.

Infine, i PC della serie HP EliteDesk 800 G8 rispondono alle esigenze di una giornata lavorativa multi-task grazie ai diversi form factor. Ogni PC desktop è configurabile ed espandibile, rendendo più facile per i dipartimenti IT risparmiare tempo e uniformare i PC che possono essere configurati per i diversi tipi di utente, aiutandoli a ottimizzare la gestione degli endpoint.