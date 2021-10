HP Presence, il conferencing secondo HP

Si chiama HP Presence il nuovo portafoglio di soluzioni di conferencing e collaboration messo a punto da HP per consentire ai lavoratori moderni di lavorare insieme e di restare connessi.

Così come il passaggio al lavoro ibrido ha dimostrato la possibilità di poter lavorare virtualmente da qualsiasi luogo, anche la modalità con cui le persone collaborano, sia in ufficio che fuori, sta evolvendo. L’80% dei manager sta ridefinendo gli spazi di lavoro per focalizzarsi maggiormente sulla collaboration. I team IT devono garantire una tecnologia produttiva e sicura, rendendo le soluzioni di conferencing e collaboration una loro priorità (per il 67% di loro).

La filosofia di HP in materia di soluzioni di collaboration end-to-end ha portato l’azienda a sviluppare un nuovo modo per coniugare le sue innovazioni hardware e software per PC con la sua riconosciuta esperienza in ambito sicurezza. HP Presence inaugura una nuova era del lavoro ibrido attraverso soluzioni per spazi meeting, PC e periferiche progettate per potenziare le esperienze di conferencing.

Le soluzioni HP Presence Meeting Space offrono una suite di opzioni scalabili e in bundle con hardware e servizi per spazi meeting di qualsiasi dimensione, dalle sale riunioni ai grandi spazi. Queste soluzioni interagiscono in modo intuitivo con gli utenti per garantire una meeting experience ottimale e fornire all’IT utili analisi in tempo reale. Le nuove meeting space solution si avvalgono delle innovazioni HP in materia di sicurezza dei PC, come la protezione dalle minacce informatiche e le funzionalità di privacy delle telecamere, assicurando all’IT la massima sicurezza e consentendo alle persone di collaborare senza temere violazioni.